11 noiembrie 2025 | Ziua Veteranilor din teatrele de operații, sărbătorită la Alba Iulia: Serviciu religios și depuneri de jerbe și flori. PROGRAMUL

Ioana Oprean

Publicat

acum 53 de minute

în

De

Ziua Veteranilor din teatrele de operații va fi marcată marți, 11 noiembrie 2025, și la Alba Iulia. Începând cu ora 11.00, la Cimitirul Eroilor se va organiza un ceremonial dedicat acestei zile, a anunțat luni, Instituția Prefectului Alba.

Programul activităților va începe cu intonarea Imnului Național al României, moment urmat de oficierea serviciului religios și de pomenire a eroilor din teatrele de operații și de rostirea alocuțiunii privind semnificația Zilei Veteranilor din teatrele de operații.

Evenimentul se va încheia cu depuneri de jerbe și buchete de flori și păstrarea unui moment de reculegere.

La activitățile dedicate Zilei Veteranilor din teatrele de operații vor participa reprezentanți ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăriei Municipiului Alba Iulia, Arhiepiscopiei Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano – Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase, Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcția Județeană de Informații Alba, Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Alba,
Cercul Militar Alba Iulia, Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații, Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Alba, Asociația Națională a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Alba Gemina”, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I., filiala ”Avram Iancu” Alba, Asociația Revoluționarilor” Decembrie 1989” Alba Iulia, Consiliul Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia, Servicii și instituții publice din județul Alba, partide politice și reprezentanți mass-media.

