11 noiembrie 2025 | Ziua Veteranilor din teatrele de operații, sărbătorită la Alba Iulia: Serviciu religios și depuneri de jerbe și flori. PROGRAMUL
11 noiembrie 2025 | Ziua Veteranilor din teatrele de operații, sărbătorită la Alba Iulia: Serviciu religios și depuneri de jerbe și flori. PROGRAMUL
Ziua Veteranilor din teatrele de operații va fi marcată marți, 11 noiembrie 2025, și la Alba Iulia. Începând cu ora 11.00, la Cimitirul Eroilor se va organiza un ceremonial dedicat acestei zile, a anunțat luni, Instituția Prefectului Alba.
Programul activităților va începe cu intonarea Imnului Național al României, moment urmat de oficierea serviciului religios și de pomenire a eroilor din teatrele de operații și de rostirea alocuțiunii privind semnificația Zilei Veteranilor din teatrele de operații.
Citește și: FOTO, VIDEO| Claudiu Popa, militarul din Alba Iulia decedat în Afganistan, comemorat de Ziua Veteranilor din teatrele de operații: Povestea eroului pe care orașul nu l-a uitat
Evenimentul se va încheia cu depuneri de jerbe și buchete de flori și păstrarea unui moment de reculegere.
La activitățile dedicate Zilei Veteranilor din teatrele de operații vor participa reprezentanți ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăriei Municipiului Alba Iulia, Arhiepiscopiei Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano – Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase, Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcția Județeană de Informații Alba, Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Alba,
Cercul Militar Alba Iulia, Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații, Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Alba, Asociația Națională a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Alba Gemina”, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I., filiala ”Avram Iancu” Alba, Asociația Revoluționarilor” Decembrie 1989” Alba Iulia, Consiliul Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia, Servicii și instituții publice din județul Alba, partide politice și reprezentanți mass-media.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat din Sebeș, prins BĂUT la volan la primele ore ale dimineții, pe o stradă din Teiuș. Este cercetat de polițiști
Bărbat din Sebeș, prins BĂUT la volan la primele ore ale dimineții în Teiuș. Este cercetat de polițiști Un bărbat de 44 de ani a fost depistat, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, la volan pe o stradă din Teiuș. În urma cercetărilor efectuate de polițiști s-a descoperit că acesta era băut […]
Bărbat din Săliștea prins băut la volan. Ce alcoolemie avea când l-au oprit polițiștii
Bărbat din Săliștea prins băut la volan. Ce alcoolemie avea când l-au oprit polițiștii Polițiștii din Vințu de Jos au oprit pentru control, pe DJ 705E în Săliștea, un bărbat de 54 de ani. Testarea cu etilotest a indicat 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar acesta a fost dus la spital pentru stabilirea […]
SCANDAL într-un sat din comuna Livezile: Un vârstnic, de 69 de ani, a BĂTUT un bărbat după ce s-au certat. A fost reținut de polițiști
SCANDAL într-un sat din comuna Livezile: Un vârstnic, de 69 de ani, a BĂTUT un bărbat după ce s-au certat. A fost reținut de polițiști Un bărbat de 69 de ani a fost reținut de oamenii legii după ce l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 68 de ani, din localitatea Sâncel, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Româncele divorțate vor scăpa de formalitățile complicate și de hârtii. Dreptul de a păstra numele devine garantat, independent de fostul soț – proiect
Româncele divorțate vor scăpa de formalitățile complicate și de hârtii. Dreptul de a păstra numele devine garantat, independent de fostul...
Ministrul Sănătății spune că românii se tem că vor fi microcipați prin noul card electronic de sănătate: „Există un procent destul de ridicat de oameni care cred”
Alexandru Robobete spune că românii se tem că vor fi microcipați prin noul card electronic de sănătate: „Există un procent...
Știrea Zilei
Pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Aiud, pe ultima sută de metri – organizatorii caută ultimii expozanți
Pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Aiud, pe ultima sută de metri – organizatorii caută ultimii expozanți Magia sărbătorilor de...
VIDEO | Nu e doar o femeie în uniformă: Locotenent Olguța Bodnar, comandant de companie – „Nu, nu m-am simțit absolut niciodată discriminată.” Lecția ei de curaj și profesionalism
Nu e doar o femeie în uniformă: Locotenent Olguța Bodnar, comandant de companie – „Nu, nu m-am simțit absolut niciodată...
Curier Județean
11 noiembrie 2025 | Ziua Veteranilor din teatrele de operații, sărbătorită la Alba Iulia: Serviciu religios și depuneri de jerbe și flori. PROGRAMUL
11 noiembrie 2025 | Ziua Veteranilor din teatrele de operații, sărbătorită la Alba Iulia: Serviciu religios și depuneri de jerbe...
Bărbat din Sebeș, prins BĂUT la volan la primele ore ale dimineții, pe o stradă din Teiuș. Este cercetat de polițiști
Bărbat din Sebeș, prins BĂUT la volan la primele ore ale dimineții în Teiuș. Este cercetat de polițiști Un bărbat...
Politică Administrație
VIDEO | Două blocuri, construite pentru tinerii specialiști care aleg să se stabilească într-un oraș din Alba. Primar: „Am avut o viziune în gândirea și dezvoltarea viitorului acestui oraș”
Două blocuri, construite pentru tinerii specialiști care aleg să se stabilească într-un oraș din Alba. Primar: „Am avut o viziune...
Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei
Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei A început...
Opinii Comentarii
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România În fiecare an, la data de 10 noiembrie, Armata Română sărbătoreşte...
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...