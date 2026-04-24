Cumplit! Peste 1.800 de firme și PFA-uri din România au intrat în insolvență în primele trei luni din 2026
Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență în primele trei luni din 2026 a fost de 1.829, în creștere cu 14,31% față de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 1.600 de insolvențe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), consultate de Agerpres.
Cele mai multe firme și PFA intrate în insolvență au fost înregistrate în București, respectiv 373, număr în creștere cu 1,63% față de primul trimestru din 2025.
Pe locurile următoare în ierarhia insolvențelor se află județele Bihor, cu 116 insolvențe (minus 5,69%), Cluj – 100 (minus 4,76%), Timiș – 75 (plus 5,63%), Ilfov – 67 (minus 21,18%), Prahova – 64 (plus 4,92%), Arad – 62 (plus 87,88%) și Maramureș – 61 (plus 90,62%).
Cele mai puține insolvențe s-au consemnat în județele Caraș-Severin – 8 (minus 46,67% față de ianuarie-martie 2025), Botoșani – 11 (minus 8,33%), Covasna – 11 (plus 83,33%) și Harghita 11 (plus 175%).
Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 311 (minus 22,06% comparativ cu primele trei luni din 2025), construcții – 294 (minus 5,77%), transport și depozitare -152 (minus 24%) și industria prelucrătoare – 148 %(minus 18,68%).
În martie 2026, au fost consemnate 738 de insolvențe la nivel național, cele mai multe în București – 151, Bihor – 52, Timiș -35, Cluj – 29, Ilfov -29, Iași 26, Maramureș – 25 și Prahova – 25.
Știri recente din categoria Actualitate
Bani în plus pentru profesorii care lucrează peste 40 de ore pe săptămână. Propunerea ministrului Educației
Bani în plus pentru profesorii care lucrează peste 40 de ore pe săptămână. Propunerea ministrului Educației Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, este de părere că profesorii din România care depășesc pragul de 40 de ore de muncă pe săptămână ar trebui să primească bani în plus pentru activitatea depusă. Oficialul afirmă că acest principiu […]
Dragoș Damian, Terapia Cluj: ,,Vă rog eu mult, lăsați-l pe Alexandru Rogobete la Ministerul Sănătății! S-a bătut cu zeii din sănătate și asta ne-a plăcut”
Dragoș Damian, Terapia Cluj: ,,Vă rog eu mult, lăsați-l pe Alexandru Rogobete la Ministerul Sănătății! S-a bătut cu zeii din sănătate și asta ne-a plăcut” Domnilor, scuze că vă abordez așa, știu că sunteți în plină criză politică, pentru rezolvarea căreia Președintele Nicușor Dan a îndemnat la calm. Are dreptate – cel mai recent exemplu, […]
Simulare Evaluare Națională 2026 | Note sub 5 la aproximativ o treime din lucrările la Limba şi literatura română şi la Matematică
Simulare Evaluare Națională 2026 | Note sub 5 la aproximativ o treime din lucrările la Limba şi literatura română şi la Matematică Aproximativ o treime din lucrările la Limba şi literatura română şi la Matematică, probe susţinute în cadrul simulării examenului de evaluare naţională, au primit note sub 5, conform rezultatelor făcute publice vineri, 24 […]
FOTO | Un blăjean, maestru în taekwondo, va face turul Orientului Mijlociu cu motocicleta. Va traversa una dintre cele mai tensionate regiuni ale lunii: „O adevărată provocare”
Un blăjean, maestru în taekwondo, va face turul Orientului Mijlociu cu motocicleta. Va traversa una dintre cele mai tensionate regiuni...
Sandu Heler (PSD), despre o posibilă plecare din funcția de subprefect al județului Alba: „Dacă partidul îmi cere, voi demisiona”
Sandu Heler (PSD), despre o posibilă plecare din funcția de subprefect al județului Alba: „Dacă partidul îmi cere, voi demisiona”...
Elevii olimpici din Alba și cu note de 10 la Bacalaureat și Evaluare Națională, dar și profesorii care i-au pregătit, premiați de Consiliul Județean. Câți bani vor primi
Elevii olimpici din Alba și cu note de 10 la Bacalaureat și Evaluare Națională, dar și profesorii care i-au pregătit,...
ACCIDENT pe DN 7, în Alba: Coliziune între o motocicletă și o mașină între Balomiru de Câmp și Tărtăria. Trafic îngreunat
ACCIDENT pe DN 7, în Alba: Coliziune între o motocicletă și o mașină între Balomiru de Câmp și Tărtăria. Trafic...
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
Comunicat de presă | PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici
PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici Conducerea...
Ce nume se sărbătoresc de SFÂNTUL GHEORGHE 2026: Peste 900.000 de români își serbează onomastica în 23 aprilie
Nume sărbătorite de Sfântul Gheorghe 2026 • Nume derivate de la Gheorghe: George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geo, Gică,...
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor care îşi sărbătoresc onomastica
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. URĂRI de „La mulţi ani” de Sf Gheorghe, FELICITĂRI, TEXTE şi SMS-uri haioase și amuzante...