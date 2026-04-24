VIDEO | Tânăra înotătoare Ilinca Ileană-Pienariu (LPS Alba Iulia), campioană națională la 200 m fluture (juniori II): Performanță extraordinară a elevei Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”
Tânăra înotătoare Ilinca Ileană-Pienariu (LPS Alba Iulia) a devenit, vineri, 24 aprilie 2026 campioană națională la 200 m fluture (juniori II). Este o performanță extraordinară a elevei Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”.
„Este o mare satisfacție să vedem cum elevii noștri își transformă pasiunea în rezultate de excepție! Ileană-Pienariu Ilinca, din clasa a VII-a B, a reușit o performanță impresionantă în cadrul Campionatului Național de Înot – Otopeni 2026!
În această după-amiază, Ilinca a devenit campioană națională la proba de 200 m fluture (Juniori II), împlinindu-și un vis pentru care a muncit enorm!
Aceasta este cea mai importantă medalie din cele peste 120 obținute până acum – o dovadă a pasiunii și perseverenței sale!
Rezultatele din această competiție:
*200 m fluture – locul 1
*200 m mixt – locul 3
*200 m craul – locul 3
De asemenea, Ilinca a fost dublu premiată și la categoria Juniori I, concurând cu sportive mai mari – o realizare cu atât mai valoroasă!
Suntem foarte mândri de tine, Ilinca!
Felicitări antrenorilor tăi și părinților tăi pentru susținerea necondiționată!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.
