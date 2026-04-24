VIDEO | Tânăra înotătoare Ilinca Ileană-Pienariu (LPS Alba Iulia), campioană națională la 200 m fluture (juniori II): Performanță extraordinară a elevei Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”

Tânăra înotătoare Ilinca Ileană-Pienariu (LPS Alba Iulia), campioană națională la 200 m fluture (juniori II): Performanță extraordinară a elevei Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”

Tânăra înotătoare Ilinca Ileană-Pienariu (LPS Alba Iulia) a devenit, vineri, 24 aprilie 2026 campioană națională la 200 m fluture (juniori II). Este o performanță extraordinară a elevei Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”.

„Este o mare satisfacție să vedem cum elevii noștri își transformă pasiunea în rezultate de excepție! Ileană-Pienariu Ilinca, din clasa a VII-a B, a reușit o performanță impresionantă în cadrul Campionatului Național de Înot – Otopeni 2026!

În această după-amiază, Ilinca a devenit campioană națională la proba de 200 m fluture (Juniori II), împlinindu-și un vis pentru care a muncit enorm!

Aceasta este cea mai importantă medalie din cele peste 120 obținute până acum – o dovadă a pasiunii și perseverenței sale!

Rezultatele din această competiție:

*200 m fluture – locul 1

*200 m mixt – locul 3

*200 m craul – locul 3

De asemenea, Ilinca a fost dublu premiată și la categoria Juniori I, concurând cu sportive mai mari – o realizare cu atât mai valoroasă!

Suntem foarte mândri de tine, Ilinca!

Felicitări antrenorilor tăi și părinților tăi pentru susținerea necondiționată!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.

FOTO: Sănătatea Cluj – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (1-0) | Remiză în derby-ul rundei! „Virușii verzi” au încurcat pretendenta la Liga 2!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

24 aprilie 2026

De

Sănătatea Cluj – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (1-0) | Remiză în derby-ul rundei a patra din play-off-ul Seriei 7! „Virușii verzi” au încurcat pretendenta la Liga 2! Sănătatea Cluj a luat un punct în derby-ul rundei play-off-ului Seriei 7, 1-1 (1-0) cu CSM Unirea Alba Iulia, pretendenta la promovare, deși a jucat în inferioritate […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Albaiulianul Radu Scrob, delegat în premieră în Liga 2 de fotbal

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 11 ore

în

24 aprilie 2026

De

Albaiulianul Radu Scrob, delegat în premieră în Liga 2 de fotbal Arbitrul albaiulian Radu Scrob a fost delegat în premieră la un meci din Liga 2 de fotbal. Este vorba de partida Ceahlăul Piatra Neamț – CS Dinamo București, programată sâmbătă, 25 aprilie 2026, de la ora 11.00, la care Radu Scrob va fi arbitru […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Colegiul Național „Inocențiu Micu Clain” Blaj, calificare la etapa finală la ONSS volei masculin liceal, al 11-lea an consecutiv! Alte două echipe, prezente la etape de zonă

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

23 aprilie 2026

De

Colegiul Național „Inocențiu Micu Clain” Blaj, calificare la etapa finală la ONSS volei masculin liceal, al 11-lea an consecutiv | Alte două echipe, prezente la etape de zonă la volei feminin gimnazial și volei feminin liceal Echipa Colegiului Național „Inocențiu Micu Clain” Blaj a realizat calificarea la etapa finală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, […]

Citește mai mult