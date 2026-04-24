Bani în plus pentru profesorii care lucrează peste 40 de ore pe săptămână. Propunerea ministrului Educației

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, este de părere că profesorii din România care depășesc pragul de 40 de ore de muncă pe săptămână ar trebui să primească bani în plus pentru activitatea depusă. Oficialul afirmă că acest principiu ar trebui aplicat indiferent dacă munca este realizată în școală sau de acasă.

Propunerea vine în contextul discuțiilor tot mai intense despre volumul real de muncă al cadrelor didactice, care include nu doar orele petrecute la clasă, ci și activități precum pregătirea lecțiilor, evaluarea lucrărilor și implicarea în simulările examenelor naționale.

O analiză completă a muncii profesorilor

Mihai Dimian a explicat că înainte de orice decizie legată de norma didactică este nevoie de o analiză detaliată a fișei complete a postului. Mai exact, ministrul consideră că toate activitățile desfășurate de profesori trebuie cuantificate realist, astfel încât să se poată vedea clar câte ore sunt lucrate în mod efectiv într-o săptămână.

Potrivit acestuia, o astfel de evaluare ar trebui să stea la baza viitoarelor măsuri privind salarizarea și norma de lucru. Ideea centrală este ca profesorii care depășesc timpul standard de muncă să fie recompensați financiar pentru efortul suplimentar.

Corectarea lucrărilor, un exemplu de muncă neplătită

Ministrul a oferit și un exemplu concret: corectarea lucrărilor de la simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat. În prezent, profesorii care participă la aceste evaluări nu sunt plătiți suplimentar, deși activitatea presupune un volum mare de muncă.

Mihai Dimian a arătat că doar o parte din aceste sarcini ar putea fi incluse în fișa extinsă a postului, însă, în multe situații, numărul evaluărilor depășește ceea ce poate fi acoperit în mod normal.

„Dacă faci evaluări pentru simulare, poate că 30 de evaluări pot să le includ în această fișă a postului extinsă, dar restul nu mai am unde să le includ. Drept urmare, trebuie să găsesc fonduri pentru a plăti aceste evaluări suplimentare”, a declarat ministrul.

Munca de acasă trebuie recunoscută oficial

Un alt punct important din discursul ministrului este legat de activitatea desfășurată în afara școlii. Mihai Dimian a subliniat că munca profesorilor nu se termină atunci când ies din clasă și că activitățile realizate de acasă, inclusiv corectarea digitală a lucrărilor, trebuie recunoscute oficial.

În contextul digitalizării, lucrările de la simulări pot fi transmise pentru evaluare oriunde s-ar afla profesorul, ceea ce înseamnă că activitatea profesională se mută adesea și în afara unității de învățământ.

„Profesorii pot corecta acasă. În momentul digitalizării acestui proces de simulare, noi trimitem lucrările să fie evaluate de profesor oriunde s-ar afla”, a explicat ministrul.

Propunerea, lansată pe fondul tensiunilor din sistem

Declarațiile lui Mihai Dimian apar într-o perioadă tensionată pentru învățământul românesc. Nemulțumirile legate de salarii și de condițiile de muncă au scos în stradă aproximativ 500 de profesori, care au protestat recent în fața Palatului Cotroceni.

Ministrul a precizat că a discutat deja această abordare și cu sindicatele, insistând că înainte de orice schimbare privind normele didactice este necesară o analiză exhaustivă a sarcinilor reale pe care le au profesorii de-a lungul întregului an școlar.

Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din 2024, a fost numit ministru al Educației și Cercetării în martie 2026, la propunerea premierului Ilie Bolojan.

