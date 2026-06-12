Curier Județean

11 iunie 2026 | Amenzi de peste 13.000 de lei date de polițiștii din Alba Iulia: Doi șoferi au rămas fără permis de conducere

Ioana Oprean

Publicat

acum 22 de minute

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ALBA FEST 2026

Amenzi de peste 13.000 de lei date de polițiștii din Alba: Doi șoferi au rămas fără permis de conducere

Polițiștii din Alba Iulia au dat joi, 11 iunie 2026, amenzi de peste 13.000 de lei și au reținut două permise de conducere.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 11 iunie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au desfășurat o acțiune pe raza municipiului. Scopul acțiunii l-a constituit creșterea siguranței rutiere și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere..

În cadrul acțiunii desfășurate, au fost constatate 57 de abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 13.365 de lei.

Totodată, au fost reținute două permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare.

Facem precizarea că astfel de acțiuni vor continua în vederea creșterii siguranței rutiere.

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