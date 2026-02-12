11 februarie 2026 | Aproape 50 de incendii în România într-o singură zi: Ce alte situații de urgență au existat în țară

Aproape 50 de incendii în România într-o singură zi: Ce alte situații de urgență au existat

În cursul zilei de miercuri, 11 februarie 2026, pompierii militari au gestionat aproape 1.600 situații de urgență înregistrate la nivel național.

Din totalul acestora, echipajele SMURD au acționat în 1.320 de misiuni pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora peste 1.300 de persoane au fost asistate medical.

Totodată, în cursul zilei de miercuri, 11 februarie 2026, salvatorii au intervenit pentru stingerea celor 49 de incendii izbucnite în diferite zone ale țării, reușind să împiedice propagarea flăcărilor către vecinătăți și să prevină alte situații de urgență care ar fi putut pune în pericol viețile și bunurile cetățenilor.

Pe lângă aceste intervenții, echipajele operative au acționat în 211 situații pentru căutarea și salvarea persoanelor sau animalelor din medii ostile vieții, operațiuni de descarcerare și alte situații de urgență.

„Nu uitați! Adoptarea unui comportament preventiv poate salva vieți și bunuri!

Pentru a afla mai multe informații utile despre cum să preveniți sau cum să reacționați în cazul producerii unei situații de urgență, accesați platforma națională de pregătire pentru situații de urgență https://fiipregatit.ro și descărcați aplicația de mobil DSU, disponibilă, gratuit, din App Store și Google Play!”, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

