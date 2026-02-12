11 februarie 2026 | Aproape 50 de incendii în România într-o singură zi: Ce alte situații de urgență au existat în țară
Aproape 50 de incendii în România într-o singură zi: Ce alte situații de urgență au existat
În cursul zilei de miercuri, 11 februarie 2026, pompierii militari au gestionat aproape 1.600 situații de urgență înregistrate la nivel național.
Din totalul acestora, echipajele SMURD au acționat în 1.320 de misiuni pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora peste 1.300 de persoane au fost asistate medical.
Totodată, în cursul zilei de miercuri, 11 februarie 2026, salvatorii au intervenit pentru stingerea celor 49 de incendii izbucnite în diferite zone ale țării, reușind să împiedice propagarea flăcărilor către vecinătăți și să prevină alte situații de urgență care ar fi putut pune în pericol viețile și bunurile cetățenilor.
Pe lângă aceste intervenții, echipajele operative au acționat în 211 situații pentru căutarea și salvarea persoanelor sau animalelor din medii ostile vieții, operațiuni de descarcerare și alte situații de urgență.
„Nu uitați! Adoptarea unui comportament preventiv poate salva vieți și bunuri!
Pentru a afla mai multe informații utile despre cum să preveniți sau cum să reacționați în cazul producerii unei situații de urgență, accesați platforma națională de pregătire pentru situații de urgență https://fiipregatit.ro și descărcați aplicația de mobil DSU, disponibilă, gratuit, din App Store și Google Play!”, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Anunț oficial: Carrefour vinde filiala din România către Pavăl Holding (Dedeman). Valoarea tranzacției depășește 800 milioane de euro
Anunț oficial: Carrefour vinde filiala din România către Pavăl Holding (Dedeman). Valoarea tranzacției depășește 800 milioane de euro Carrefour, cel mai mare retailer alimentar din Europa, a anunţat astăzi, 12 februarie, vânzarea unităţii sale din România către Pavăl Holding. Tranzacția se ridică la peste 800 de milioane de euro. La rândul său, Pavăl Holding, vehiculul […]
12 februarie 2026 | 6 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de pe munte în România
12 februarie 2026 | 6 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de pe munte în România 56 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore în România, a transmis joi, 12 februarie 2026, Dispeceratul Salvamont România. S-au primit în total 56 de […]
Recalcularea pensiilor: Peste 1.800 de reclamații trimise la Avocatul Poporului. Ce spune Ministerul Muncii
Recalcularea pensiilor: Peste 1.800 de reclamații trimise la Avocatul Poporului. Ce spune Ministerul Muncii Peste 1.800 de pensionari au sesizat Avocatul Poporului privind recalcularea pensiilor, iar Ministerul Muncii a explicat motivele întârzierilor și stadiul actual al dosarelor. De ce pensionarii transmit reclamații Recalcularea pensiilor conform Legii nr. 360/2023 a început în 2024 și a vizat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Anunț oficial: Carrefour vinde filiala din România către Pavăl Holding (Dedeman). Valoarea tranzacției depășește 800 milioane de euro
Anunț oficial: Carrefour vinde filiala din România către Pavăl Holding (Dedeman). Valoarea tranzacției depășește 800 milioane de euro Carrefour, cel...
11 februarie 2026 | Aproape 50 de incendii în România într-o singură zi: Ce alte situații de urgență au existat în țară
Aproape 50 de incendii în România într-o singură zi: Ce alte situații de urgență au existat În cursul zilei de...
Știrea Zilei
VIDEO | Patru bărbați din Alba, REȚINUȚI pentru tăieri ilegale și falsuri în sistemul forestier: prejudiciu de peste 80.000 de lei
Patru bărbați din Alba, REȚINUȚI pentru tăieri ilegale și falsuri în sistemul forestier: prejudiciu de peste 80.000 de lei Patru...
FOTO | Pisică salvată de pompierii din Alba Iulia: Era prinsă între crengile unui copac pe strada Cloșca
Pisică salvată de pompierii din Alba Iulia: Era prinsă între crengile unui copac pe strada Cloșca O pisică a fost...
Curier Județean
Șoferiță de 38 de ani, din Bistra, prinsă ,,beată mangă” la volan, pe DN 75: Avea o alcoolemie de 0,99 mg/l și este cercetată de polițiști
Șoferiță de 38 de ani, din Bistra, prinsă ,,beată mangă” la volan, pe DN 75: Avea o alcoolemie de 0,99...
ACCIDENT la Fărău: Un bărbat ,,mort de beat” a intrat cu mașina într-un gard din beton. Nu deține nici permis de conducere și s-a ales cu dosar penal
ACCIDENT la Fărău: Un bărbat ,,mort de beat” a intrat cu mașina într-un gard din beton. Nu deține nici permis...
Politică Administrație
FOTO | Canalizare extinsă pe o lungime de o jumătate de kilometru într-o comună din Alba: „Accesul la facilitățile de bază este normal și pentru locuințele noi sau cele ridicate în marginile satelor”
Canalizare extinsă pe o lungime de o jumătate de kilometru într-o comună din Alba: „Accesul la facilitățile de bază este...
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună!
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună! PSD Alba se dedă...
Opinii Comentarii
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris...
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau Marți, 10...