11-13 septembrie 2026 | Programul Festivalului Internațional de Teatru APOLLO, la Alba Iulia: Participă zeci de artiști din 7 țări și România

Festivalul Internațional de Teatru APOLLO, ediția a XII-a, reunește la Alba Iulia zeci de artiști din 7 țări, care timp de 3 zile vor oferi publicului un program variat de spectacole în diverse locații din oraș.

Grupurile și companiile participante din străinătate sunt: IL LUOGO IN BUIO (Italia); ARMANDO ROTONDI – Institutul de Artă Barcelona (Spania); STOOS – DEEL (Coprod. Croația-Polonia); ART DES DEUX RIVES PROD (Tunisia); TEATRUL ”B.P.Hașdeu” (REP. Moldova).

Din România, în afara Companiei de Teatru SKEPSIS, care reprezintă organizatorul, avem ca invitați: TEATRUL 21 (Iași) și JOKER (Medgidia).

Anul acesta ediția festivalului se desfășoară sub egida #yoUthNITED – Alba Iulia Capitala Tineretului din România 2026, astfel încât festivalul include o secțiune specială destinată promovării trupelor studențești de teatru din România, coordonată de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia. Vor participa în program la secțiunea teatru studențesc grupurile: DE CE FICATUL (CCS Galați); MICROBIS (CCS Sibiu); THESPIS (CCS Timișoara) și BACTERIA H (CCS Brașov).

„Ca un element de noutate, această ediție marchează 10 ani de excelentă colaborare artistică între compania Il Luogo in Buio (Napoli, Italia), condusă de Cristian Izzo, și Compania de Teatru Skepsis – o colaborare artistică neîntreruptă, bazată pe un intens schimb de experiență. Italia este țara celebrată la această ediție dat fiind că ne bucurăm de prezența unor invitați speciali, Dr.Tommaso Chimenti și Dr. Maria Ferroni, renumiți critici de teatru din Italia, care vor observa ceea ce se întâmplă, vor oferi un feedback participanților și vor scrie despre eveniment.” – Viorel Cioflică, regizor, Compania de Teatru Skepsis

În afara spectacolelor de teatru, festivalul include și o expoziție personală de fotografie „Chasing the Clouds” care propune publicului o serie de fotografii, realizate de Annalisa Gonnella, în care se surprind momente unice din spectacole regizate de maestrul Eugenio Barba – celebru autor și regizor, fondator al Școlii Internaționale de Antropologie Teatrală.

Programul include spectacole pentru toate vârstele prezentate în spații diverse, mai mult sau mai puțin convenționale: Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, Sala Atrium Centurionum – CJ Alba, Depozitul de Ceramică Veche și Strada Muzeului. Publicul are astfel șansa să aleagă și să se bucure de spectacole variate ca gen și abordare.

Vineri, 11 septembrie 2026, ora 10.00, în preambulul festivalului, trupa JOKER (Medgidia) va prezenta la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia spectacolul pemtru copii Capra cu trei iezi, iar la ora 17.00, la sala Atrium Centurionul – CJ Alba, va avea loc Ceremonia de Deschidere și spectacolul oferit de gazde: Themis și Lombroso Compania de Teatru Skepsis.

Accesul publicului este liber, în limita capacității spațiilor de desfășurare.

Programul complet al festivalului se regăsește în evenimentul facebook dedicat https://www.facebook.com/events/1070289542355067 sau pe site-ul organizatorului https://teatrulskepsis.ro/eveniment/apollo-festival-international-de-teatru/

Festivalul nu este unul competitiv, nu se acordă premii sau distincții care să ierarhizeze în vre-un fel participanții. Toate grupurile participante vor primi însă trofee originale – opere de artă originale create de artistul Ştefan Balog (Fundaţia Inter-Art, Aiud) și inspirate direct din povestea spectacolelor.

APOLLO creează punți de legătură între grupuri și artiști la nivel național și internațional, încurajează formarea continuă și schimbul de experiență și promovează imaginea municipiului Alba Iulia în arealul mondial al evenimentelor culturale, fiind organizat anual ca un proiect cultural.

Partenerii care susțin organizarea evenimentului sunt : Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Consiliul Județean Alba; Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia și; Fundaţia “Inter-Art” Aiud.

Ca o recunoaștere a valorii sale, evenimentul a fost dezvoltat în ultimii 3 ani de Grupul Skepsis și printr-un parteneriat internațional cu instituții și organizații artistice din Italia și Franța, prin programul Europa Creativă, proiectul internațional LOCUS – Sinergii Culturale Urbane Locale, dedicat dezvoltării evenimentelor și creșterii audienței: https://locusproject.eu/

PROGRAM

VINERI, 11.09.2026

PREAMBUL

10.00 – JOKER (RO)

Capra cu 3 iezi

Regia: Laurențiu Vlad

CCS Alba-Iulia – Sala Mare/lb RO/ 60’

17.00 – CEREMONIE DE DESCHIDERE

Atrium Centurionum – CJ Alba

17.15 – SKEPSIS (RO)

Themis și Lombroso

Regia: Viorel Cioflică

Atrium Centurionum – CJ Alba/ lb RO-EN/ 35’

18.00– IL LUOGO IN BUIO (IT)

Slugă la doi stăpâni

Regia: Cristian Izzo

Strada Muzeului/ lb EN/ 75’

19.45 – EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE

„Chasing the Clouds” – Annalisa Gonnella (IT)

CCS Alba Iulia – Antreu

20.15 – SKEPSIS STUDIO (RO)

Soluția

Regia: Viorel Cioflică

CCS Alba-Iulia – Sala Mare/lb RO/ 40’

21.00 – THESPIS – CCS Timișoara (RO)

Bios

Regia: Andra Duteanu

CCS Alba-Iulia – Amfiteatru/ non verbal/ 50’

SÂMBĂTĂ, 12.09.2026

12.00 – DE CE FICATUL – CCS Galați (RO)

Dracii au talent

Regia: Lovin Gabriela; Alin Albu

CCS Alba Iulia – Sala Mare/ lb RO/ 60’

16.00 – STOOS – DEEL (Coprod. HR-PL)

Requiem pentru Martin

Autor: Luka Kuzmanović

Depozitul de ceramică veche/ lb EN/ 55’

17.30 – ART DES DEUX RIVES PROD (TN)

Mirage

Regia: Hafedh Khalifa

CCS Alba Iulia – Sala Mare/ lb arabă/ EN sub/ 75’

19.00 – TEATRUL 21 (RO)

White noise

Regia: Vera Nacu

CCS Alba Iulia – Amfiteatru/ lb RO-EN/ 45’

20.00 – MICROBIS – CCS Sibiu (RO)

RITUAL ȘI MERE ROȘII sau ce ar fi putut fi o tragedie grecească

Regia: Hugo Wolff

CCS Alba Iulia – Sala Mare/ teatru – dans/ 60’

DUMINICĂ, 13.09.2026

13.00 – IL LUOGO IN BUIO (IT)

Scarrafunera

Regia: Cristian Izzo

Depozitul de Ceramică Veche/ lb IT/ 45’

16.30 – BACTERIA H – CCS Brașov (RO)

Manifest

Regia: George Ciobanu

CCS Alba Iulia – Antreu/ non verbal / 40’

17.30 – ARMANDO ROTONDI – Institutul de Artă Barcelona (ES)

”Un om pe care nimeni nu-l cunoaște”- 35’

”To Leave and Return. Always.”- 25’

Teatru Lectură

CCS Alba Iulia – Amfiteatru/ lb EN

19.00– TEATRUL ”B.P.Hașdeu” (Rep. Moldova)

Gardenia

Regia: Luminița Țâcu

CCS Alba Iulia – Sala Mare / lb RO/ 80’

20.30 – CEREMONIE DE ÎNCHIDERE

Cuvânt de încheiere, înmânarea trofeelor

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