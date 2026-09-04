11-13 septembrie 2026 | Programul Festivalului Internațional de Teatru APOLLO, la Alba Iulia: Participă zeci de artiști din 7 țări și România
11-13 septembrie 2026 | Programul Festivalului Internațional de Teatru APOLLO, la Alba Iulia: Participă zeci de artiști din 7 țări și România
Festivalul Internațional de Teatru APOLLO, ediția a XII-a, reunește la Alba Iulia zeci de artiști din 7 țări, care timp de 3 zile vor oferi publicului un program variat de spectacole în diverse locații din oraș.
Grupurile și companiile participante din străinătate sunt: IL LUOGO IN BUIO (Italia); ARMANDO ROTONDI – Institutul de Artă Barcelona (Spania); STOOS – DEEL (Coprod. Croația-Polonia); ART DES DEUX RIVES PROD (Tunisia); TEATRUL ”B.P.Hașdeu” (REP. Moldova).
Din România, în afara Companiei de Teatru SKEPSIS, care reprezintă organizatorul, avem ca invitați: TEATRUL 21 (Iași) și JOKER (Medgidia).
Anul acesta ediția festivalului se desfășoară sub egida #yoUthNITED – Alba Iulia Capitala Tineretului din România 2026, astfel încât festivalul include o secțiune specială destinată promovării trupelor studențești de teatru din România, coordonată de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia. Vor participa în program la secțiunea teatru studențesc grupurile: DE CE FICATUL (CCS Galați); MICROBIS (CCS Sibiu); THESPIS (CCS Timișoara) și BACTERIA H (CCS Brașov).
„Ca un element de noutate, această ediție marchează 10 ani de excelentă colaborare artistică între compania Il Luogo in Buio (Napoli, Italia), condusă de Cristian Izzo, și Compania de Teatru Skepsis – o colaborare artistică neîntreruptă, bazată pe un intens schimb de experiență. Italia este țara celebrată la această ediție dat fiind că ne bucurăm de prezența unor invitați speciali, Dr.Tommaso Chimenti și Dr. Maria Ferroni, renumiți critici de teatru din Italia, care vor observa ceea ce se întâmplă, vor oferi un feedback participanților și vor scrie despre eveniment.” – Viorel Cioflică, regizor, Compania de Teatru Skepsis
În afara spectacolelor de teatru, festivalul include și o expoziție personală de fotografie „Chasing the Clouds” care propune publicului o serie de fotografii, realizate de Annalisa Gonnella, în care se surprind momente unice din spectacole regizate de maestrul Eugenio Barba – celebru autor și regizor, fondator al Școlii Internaționale de Antropologie Teatrală.
Programul include spectacole pentru toate vârstele prezentate în spații diverse, mai mult sau mai puțin convenționale: Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, Sala Atrium Centurionum – CJ Alba, Depozitul de Ceramică Veche și Strada Muzeului. Publicul are astfel șansa să aleagă și să se bucure de spectacole variate ca gen și abordare.
Vineri, 11 septembrie 2026, ora 10.00, în preambulul festivalului, trupa JOKER (Medgidia) va prezenta la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia spectacolul pemtru copii Capra cu trei iezi, iar la ora 17.00, la sala Atrium Centurionul – CJ Alba, va avea loc Ceremonia de Deschidere și spectacolul oferit de gazde: Themis și Lombroso Compania de Teatru Skepsis.
Accesul publicului este liber, în limita capacității spațiilor de desfășurare.
Programul complet al festivalului se regăsește în evenimentul facebook dedicat https://www.facebook.com/events/1070289542355067 sau pe site-ul organizatorului https://teatrulskepsis.ro/eveniment/apollo-festival-international-de-teatru/
Festivalul nu este unul competitiv, nu se acordă premii sau distincții care să ierarhizeze în vre-un fel participanții. Toate grupurile participante vor primi însă trofee originale – opere de artă originale create de artistul Ştefan Balog (Fundaţia Inter-Art, Aiud) și inspirate direct din povestea spectacolelor.
APOLLO creează punți de legătură între grupuri și artiști la nivel național și internațional, încurajează formarea continuă și schimbul de experiență și promovează imaginea municipiului Alba Iulia în arealul mondial al evenimentelor culturale, fiind organizat anual ca un proiect cultural.
Partenerii care susțin organizarea evenimentului sunt : Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Consiliul Județean Alba; Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia și; Fundaţia “Inter-Art” Aiud.
Ca o recunoaștere a valorii sale, evenimentul a fost dezvoltat în ultimii 3 ani de Grupul Skepsis și printr-un parteneriat internațional cu instituții și organizații artistice din Italia și Franța, prin programul Europa Creativă, proiectul internațional LOCUS – Sinergii Culturale Urbane Locale, dedicat dezvoltării evenimentelor și creșterii audienței: https://locusproject.eu/
PROGRAM
VINERI, 11.09.2026
PREAMBUL
10.00 – JOKER (RO)
Capra cu 3 iezi
Regia: Laurențiu Vlad
CCS Alba-Iulia – Sala Mare/lb RO/ 60’
17.00 – CEREMONIE DE DESCHIDERE
Atrium Centurionum – CJ Alba
17.15 – SKEPSIS (RO)
Themis și Lombroso
Regia: Viorel Cioflică
Atrium Centurionum – CJ Alba/ lb RO-EN/ 35’
18.00– IL LUOGO IN BUIO (IT)
Slugă la doi stăpâni
Regia: Cristian Izzo
Strada Muzeului/ lb EN/ 75’
19.45 – EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE
„Chasing the Clouds” – Annalisa Gonnella (IT)
CCS Alba Iulia – Antreu
20.15 – SKEPSIS STUDIO (RO)
Soluția
Regia: Viorel Cioflică
CCS Alba-Iulia – Sala Mare/lb RO/ 40’
21.00 – THESPIS – CCS Timișoara (RO)
Bios
Regia: Andra Duteanu
CCS Alba-Iulia – Amfiteatru/ non verbal/ 50’
SÂMBĂTĂ, 12.09.2026
12.00 – DE CE FICATUL – CCS Galați (RO)
Dracii au talent
Regia: Lovin Gabriela; Alin Albu
CCS Alba Iulia – Sala Mare/ lb RO/ 60’
16.00 – STOOS – DEEL (Coprod. HR-PL)
Requiem pentru Martin
Autor: Luka Kuzmanović
Depozitul de ceramică veche/ lb EN/ 55’
17.30 – ART DES DEUX RIVES PROD (TN)
Mirage
Regia: Hafedh Khalifa
CCS Alba Iulia – Sala Mare/ lb arabă/ EN sub/ 75’
19.00 – TEATRUL 21 (RO)
White noise
Regia: Vera Nacu
CCS Alba Iulia – Amfiteatru/ lb RO-EN/ 45’
20.00 – MICROBIS – CCS Sibiu (RO)
RITUAL ȘI MERE ROȘII sau ce ar fi putut fi o tragedie grecească
Regia: Hugo Wolff
CCS Alba Iulia – Sala Mare/ teatru – dans/ 60’
DUMINICĂ, 13.09.2026
13.00 – IL LUOGO IN BUIO (IT)
Scarrafunera
Regia: Cristian Izzo
Depozitul de Ceramică Veche/ lb IT/ 45’
16.30 – BACTERIA H – CCS Brașov (RO)
Manifest
Regia: George Ciobanu
CCS Alba Iulia – Antreu/ non verbal / 40’
17.30 – ARMANDO ROTONDI – Institutul de Artă Barcelona (ES)
”Un om pe care nimeni nu-l cunoaște”- 35’
”To Leave and Return. Always.”- 25’
Teatru Lectură
CCS Alba Iulia – Amfiteatru/ lb EN
19.00– TEATRUL ”B.P.Hașdeu” (Rep. Moldova)
Gardenia
Regia: Luminița Țâcu
CCS Alba Iulia – Sala Mare / lb RO/ 80’
20.30 – CEREMONIE DE ÎNCHIDERE
Cuvânt de încheiere, înmânarea trofeelor
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Monden-Clubbing
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 4-10 septembrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 4-10 septembrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall By Any Means / Cu orice preț — Avanpremieră Regia: Elegance Bratton Cu: Yahya Abdul-Mateen II, Mark Wahlberg, Nicole Beharie, Josh Lucas, LisaGay Hamilton Gen film: Acțiune, Crimă, Thriller Durată: 107 min Rating: N-15 […]
VIDEO | RODY, privighetoarea din Apuseni, un nou mare succes pentru îndrăgita artistă: „Este o bucurie şi o onoare să cânt pentru moţii mei”
RODY, privighetoarea din Apuseni, un nou mare succes pentru îndrăgita artistă: „Este o bucurie şi o onoare să cânt pentru moţii mei” La festivalul organizat cu ocazia Zilelor orașului Câmpeni, artista Rodica Filip, de profesie profesoară de Limba şi Literatura Română, a marcat un nou moment de referinţă în cariera sa artistică, fiind răsplătită cu […]
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 28 august – 3 septembrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 28 august – 3 septembrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Fall 2: Deadpoint / Pericol la înălțime Avanpremiera Regia: Michael Spierig, Peter Spierig Cu: Virginia Gardner, Grace Fulton, Harriet Slater, Adam Rose, Tom Brittney Gen Film: Aventuri, Drama, Thiller Durată: 100 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi structurat anul școlar 2026-2027: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari revin la cursuri în România pe 7 septembrie 2026
Cum va fi structurat anul școlar 2026-2027: Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari revin la cursuri în România pe...
Mai pot fi utilizate cardurile educaționale aferente anului școlar 2025-2026? Precizări oficiale de ultimă oră
Mai pot fi utilizate cardurile educaționale aferente anului școlar 2025-2026? Precizări oficiale de ultimă oră Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene...
Știrea Zilei
VIDEO | A început Transylvania Fest: Cetatea Greavilor a prins viață în atmosferă medievală. Trei zile pline de meșteșugari și spectacole
A început Transylvania Fest: Cetatea Greavilor a prins viață în atmosferă medievală. Trei zile pline de meșteșugari și spectacole Prima...
Video | Alexandra Sas, elevă în clasa a VII-a la Colegiul „Lucian Blaga” din Sebeș, și-a lansat volumul „Clipa și Gândul”: Poezii și proză scurtă despre familie, viață, adevăr și lupta interioară
Alexandra Sas, elevă în clasa a VII-a la Colegiul „Lucian Blaga” din Sebeș, și-a lansat volumul „Clipa și Gândul”: Poezii...
Curier Județean
168 de boboci intră în primul an la Colegiul Militar din Alba Iulia în 2026: Festivitatea de deschidere, în Piața Cetății
168 de boboci intră în primul an la Colegiul Militar din Alba Iulia în 2026: Festivitatea de deschidere, în Piața...
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 07.09-11.09.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 07.09-11.09.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala...
Politică Administrație
Foto | Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării
Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării Joi,...
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale Primăria Municipiului Aiud...
Opinii Comentarii
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...