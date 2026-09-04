Foto | Fragment de dronă, găsit pe plaja Modern din Constanța: Ce au stabilit autoritățile
Fragment de dronă, găsit pe plaja Modern din Constanța: Ce au stabilit autoritățile
Un fragment de dronă a fost găsit, vineri, 4 septembrie 2026, pe plaja Modern din municipiul Constanța, după ce a fost adus la mal de valuri. Persoanele aflate pe plajă au observat obiectul și au alertat autoritățile.
În urma verificărilor, specialiștii au stabilit că fragmentul este, cel mai probabil, o aripă de dronă și că acesta nu avea încărcătură explozivă.
Obiectul a fost ridicat de pe plajă și urmează să fie supus unor analize de specialitate pentru a se stabili cu exactitate proveniența și natura acestuia.
Incidentul vine în contextul în care, în ultimele săptămâni, mai multe fragmente de drone au fost aduse de valuri la țărm, în diferite stațiuni de pe litoralul românesc. În cele mai multe situații, obiectele nu au prezentat un pericol pentru populație.
Cu toate acestea, în urmă cu câteva zile, pe plaja din Olimp a fost descoperit un fragment de dronă care conținea o încărcătură explozivă. Acesta a fost detonat controlat, pe malul mării, de autoritățile competente.
sursa: News.ro
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