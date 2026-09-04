Mai pot fi utilizate cardurile educaționale aferente anului școlar 2025-2026? Precizări oficiale de ultimă oră

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat vineri, 4 septembrie 2026 că a finalizat alimentarea cardurilor educaționale pentru anul școlar 2025–2026. 701.968 de copii eligibili au primit câte 500 de lei pentru sprijin educațional, valoarea totală a sumelor acordate fiind de 350,984 mil. lei.

Sprijinul este destinat preșcolarilor și elevilor din familii dezavantajate și poate fi utilizat pentru cheltuieli necesare participării la educație, în condițiile prevăzute de program. Ajutorul se acordă o singură dată pe an școlar, sub forma unui tichet social pe suport electronic, cu o valoare de 500 de lei.

Ce trebuie să știe părinții pentru anul școlar 2026–2027

Programul continuă și în anul școlar 2026–2027, cu un sprijin de 500 de lei pentru fiecare copil eligibil, finanțat din fonduri europene prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

Părinții sau reprezentanții legali trebuie să se adreseze unității de învățământ pentru a depune sau redepune cererea, în vederea verificării eligibilității și în anul școlar 2026-2027. Cererea trebuie depusă în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor.

Cardurile pentru anul școlar 2025–2026 nu mai pot fi utilizate

Sumele încărcate pe cardurile educaționale aferente anului școlar 2025–2026 au putut fi utilizate până la 31 august 2026. Începând cu 1 septembrie 2026, eventualele sume rămase neutilizate au fost retrase automat, conform prevederilor legale.

Măsura face parte din politica de sprijin pentru accesul la educație a copiilor aflați în situații dezavantajate și este finanțată prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, în baza OUG nr. 83/2023, cu modificările și completările ulterioare, se precizează într-un comunicat de presă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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