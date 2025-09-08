11-13 septembrie 2025 | CSM Unirea Alba Iulia își apără, la Focșani, trofeul Cupei României la polo feminin: Partida cu rivala Steaua, televizată

CSM Unirea Alba Iulia, meciuri în Cupa României de polo feminin

În perioada 10-13 septembrie 2025, Bazinul de înot didactic din Focșani va găzdui Cupa României la polo (seniori și senioare).

În turneul feminin, CSM Unirea Alba Iulia, care a devenit între timp și campioană națională, își va apăra trofeul cucerit în premieră în decembrie 2024.

Programul meciurilor este următorul:

*Joi, 11 septembrie 2025

12:00 CSA Steaua București – CSU Oradea

13:30 CSM Unirea Alba Iulia – CS Rapid București

*Vineri, 12 septembrie 2025

12:00 CSU Oradea – CSM Unirea Alba Iulia

13:30 CSA Steaua București – CS Rapid București

*Sâmbătă, 13 septembrie 2025

12:00 CS Rapid București – CSU Oradea

13:30 CSM Unirea Alba Iulia – CSA Steaua București (partida va fi difuzată de la ora 14:30 pe TVR Sport)

14:45 Festivitate premiere senioare

Meciurile pot fi urmărite și pe canalul de YouTube al Federației Române de Polo.

foto: arhivă – CSM Unirea Alba Iulia celebrând câștigarea primului titlu național la polo feminin senioare

