11-13 septembrie 2025 | CSM Unirea Alba Iulia își apără, la Focșani, trofeul Cupei României la polo feminin: Partida cu rivala Steaua, televizată
CSM Unirea Alba Iulia, meciuri în Cupa României de polo feminin
În perioada 10-13 septembrie 2025, Bazinul de înot didactic din Focșani va găzdui Cupa României la polo (seniori și senioare).
Citește și: Ce performanță! CSM Unirea Alba Iulia a câștigat Cupa României la polo senioare
În turneul feminin, CSM Unirea Alba Iulia, care a devenit între timp și campioană națională, își va apăra trofeul cucerit în premieră în decembrie 2024.
Programul meciurilor este următorul:
*Joi, 11 septembrie 2025
12:00 CSA Steaua București – CSU Oradea
13:30 CSM Unirea Alba Iulia – CS Rapid București
*Vineri, 12 septembrie 2025
12:00 CSU Oradea – CSM Unirea Alba Iulia
13:30 CSA Steaua București – CS Rapid București
*Sâmbătă, 13 septembrie 2025
12:00 CS Rapid București – CSU Oradea
13:30 CSM Unirea Alba Iulia – CSA Steaua București (partida va fi difuzată de la ora 14:30 pe TVR Sport)
14:45 Festivitate premiere senioare
Meciurile pot fi urmărite și pe canalul de YouTube al Federației Române de Polo.
foto: arhivă – CSM Unirea Alba Iulia celebrând câștigarea primului titlu național la polo feminin senioare
