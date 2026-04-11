11-12 aprilie 2026 | Radare de PAȘTELE ORTODOX 2026 în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Ioana Oprean

Radare de PAȘTELE ORTODOX 2026 în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 11-12 aprilie 2026, Sâmbăta Mare și prima zi a Paștelui Ortox și Greco-Catolic 2026.

Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz contrar, sunt rugați să se conformeze restricțiilor de trafic stabilite de autorități.

Amplasarea radarelor în data de 11-12 aprilie 2026

Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj
Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu
Drumul Naţional 7 – Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara
Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori
Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu
Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni
Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa
Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian
Cugir – strada Victoriei
Ocna Mureş – Războieni – Noşlac

AVARIE la rețeaua de apă din Alba Iulia: Calea Moților și mai multe străzi au rămas fără apă potabilă. Când s-ar putea remedia problema

11 aprilie 2026

AVARIE la rețeaua de apă din Alba Iulia: Calea Moților și mai multe străzi au rămas fără apă potabilă. Când s-ar putea remedia problema SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia a anunțat întreruperea furnizării apei potabile pe strada Calea Moților, pe tronsonul cuprins între străzile Aurel Vlaicu și Doinei, precum și pe străzile […]

FOTO | Motocicliștii Lupii Singidavei au oferit alimente pentru masa de Paște 2026 pentru 15 familii nevoiașe din Cugir: „Sărbători cu liniște tuturor!"

10 aprilie 2026

Motocicliștii Lupii Singidavei au oferit alimente pentru masa de Paște 2026 pentru 15 familii nevoiașe din Cugir: „Sărbători cu liniște tuturor!" Motocicliștii Lupii Singidavei au oferit, în Duninica Floriilor Ortodoxe, alimente pentru masa de Paște 2026 pentru 15 familii nevoiașe din Cugir. „Tradiția a mers mai departe anul acesta de Duminica Floriilor! În prag de […]

Parc arheologic de mari dimensiuni pe terenul din Partoș pe care urma să se construiască noua autobază a municipiului Alba Iulia: Ce intenții au autoritățile

10 aprilie 2026

Parc arheologic de mari dimensiuni pe terenul din Partoș pe care urma să se construiască noua autobază a municipiului Alba Iulia: Ce intenții au autoritățile Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de miercuri, 15 aprilie 2026, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare Consiliului […]

