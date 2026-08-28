Comunicat de presă – 28 august 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Orașul Ocna Mureș – Lot 1”

28 August 2026

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Finalizarea proiectului

„Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Orașul Ocna Mureș – Lot 1”

UAT Oraș Ocna Mureș finalizează proiectul cu titlul: “Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Orașul Ocna Mureș – Lot 1”, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare si Reziliență al României și din fonduri naționale.

Numele beneficiarului: UAT Orașul Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga nr. 27, Alba, CIF 4563228.

Titlu proiect: Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Orașul Ocna Mureș – Lot 1

Program: Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare si Reziliență al României și din fonduri naționale, Componenta 5 – Valul Renovării/Operațiunea renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Titlu apel: PNRR/2022/C5/A3.2/1, RUNDA 1

Obiectivul proiectului: Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Ocna Mureș.

Obiectivul specific: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale de la adresele de mai jos, pentru reducerea consumului de energie cu cel puțin 50% în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire anterior renovării, scăderea consumului anual de energie primară şi utilizarea de surse de energie regenerabilă, respectiv scăderea indicelui de emisii echivalente CO 2 pentru:

– Componenta 1 – Strada Colonia Dumbrava, Nr. 1;

– Componenta 2 – Strada Colonia Dumbrava, Nr. 2;

– 1 stație de încărcare vehicule electrice cu două puncte.

Impactul proiectului: Proiectul presupune realizarea unor lucrări de reabilitare termică pentru creşterea eficienţei energetice.Prin implementarea acestui proiect, se vor aduce beneficii semnificative atât din punct de vedere al economisirii energiei care are un impact financiar semnificativ asupra proprietarilor, cât și din punct de vedere al protecției mediului, prin utilizarea resurselor naturale pentru producerea energiei.

Investiția cuprinde lucrările de renovare energetică realizate la blocul de pe str. Colonia Dumbrava nr. 1, în valoare de 1.404.620,00 lei, blocul de pe str. Colonia Dumbrava nr. 2, în valoare de 1.406.486,30 lei, precum și stațiile de reîncărcare, în valoare de 143.467,23 lei, toate valorile fiind exprimate inclusiv TVA.

Valoarea totală a proiectului: 2.954.573,53 lei inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă din PNRR 2.853.202,60 lei și 101.370,93 lei valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR, suportată de la bugetul local.

Data începerii și finalizării proiectului: 05.12.2022 – 30.08.2026

Codul proiectului: C5-A3.2-70

Date de contact:

UAT Orașul Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga nr. 27, Alba

[email protected]

Secțiune Știri sub articolul principal