10 martie 2025 | „Universitatea de la Aiud” sub regimul comunist – între memorie și istorie: Dezbatere la Palatul Apor din Alba Iulia

Pornind de la volumul „Reeducare și represiune în comunism. O istorie politică a închisorii Aiud”, de Dragoș Ursu, Departamentul de Istorie, Arheologie și Patrimoniu și Școala Doctorală de Istorie din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează, luni, 10 martie 2025, de la ora 17.00, în spațiul expozițional din Palatul Apor/Rectoratul UAB, o dezbatere pe tema: „Universitatea de la Aiud” sub regimul comunist: între memorie și istorie.

În aceste vremuri marcate de recrudescența extremismului politic, cartea „Reeducare și represiune în comunism. O istorie politică a închisorii Aiud” a lui Dragoș Ursu ne amintește de ororile secolului XX, un secol în care radicalismul ideologic și regimurile totalitare au produs suferințe de neimaginat, au transmis organizatorii.

Panelul de discuții reunește, în jurul autorului Dragoș Ursu, specialiști cu arii de interes diferite, care oferă astfel o perspectivă complexă asupra fenomenului: prof. univ. dr. Daniel Dumitran (directorul Departamentului de Istorie, Arheologie și Patrimoniu), C.P. 1. habil. dr. Marius Rotar (directorul Școlii Doctorale de Istorie), onf. univ. dr. Laura Stanciu și conf. univ. dr. Sorin Arhire

Dragoș Ursu (n. 1989) este licențiat în Istorie și Teologie. A fost cercetător doctorand în cadrul proiectului Tinere Echipe (TE), finanțat de UEFISCDI: „Strategii de supraviețuire și integrare socio-profesională în familiile foștilor deținuți politici în primele două decenii ale regimului comunist”. A absolvit studii postdoctorale la Universitatea „Babeș-Bolyai” cu tema: „Proiecte și politici memoriale dedicate victimelor comunismului în România post-decembristă: cunoaștere aprofundată și oportunități socio-economice” (2020–2021).

A fost director al proiectului PD, obținut prin competiție și finanțat de UEFISCDI: „Destine post-carcerale ale clericilor, foștilor deținuți politici, în contextul (re)calibrării relațiilor stat-Biserica Ortodoxă în anii ceaușismului” (2022–2024). A editat recent volumul: Churches and Political Power under Communism in Central and Eastern Europe. Individual Biographies and Institutional Mechanisms, 2024.

Din 2018 este istoric la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.

