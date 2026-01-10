10 ianuarie 2026 | Peste 50 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore: Câte intervenții a avut Salvamont Alba

Peste 50 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore: Câte intervenții a avut Salvamont Alba

Un număr de 52 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, prin intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor.

Dintre acestea, 14 au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, a transmis Salvamont România în dimineața zilei de sâmbătă, 10 ianuarie 2026.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 53 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, astfel:

*19 apeluri pentru Salvamont Municipiul Braşov

*câte 4 apeluri pentru Salvamont Maramureş şi Salvamont Gorj

*câte 3 apeluri pentru Salvamont Judeţul Braşov şi Salvamont Voineasa

*câte 2 apeluri pentru Salvamont Alba, Salvamont Bihor, Salvamont Cluj, Salvamont Lupeni, Salvamont Prahova, Salvamont Harghita, Salvamont Vatra Dornei şi Salvamont Mureş

*câte un apel pentru Salvamont Caraş Severin – Muntele Mic, Salvamont Neamţ, Salvamont Petroşani şi pentru Judeţul Alba.

În cazul acestor intervenţii au fost salvate 52 de persoane.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI