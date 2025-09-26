1 octombrie | Film maghiar cu intrare liberă, în cadrul proiectului „ESTE Filmul de Miercuri”, la Palatul Cultural din Blaj

1 octombrie | Film maghiar cu intrare liberă, în cadrul proiectului „ESTE Filmul de Miercuri”, în Blaj

ESTE Filmul de Miercuri prezintă ”Punctul negru”, regia Bálint Szimler, unul dintre cele mai populare filme maghiare de anul trecut. Proiecția va avea loc miercuri, 1 octombrie, ora 19.00 la Palatul Cultural din Blaj. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Sinopsis:

Copii care leșină și discursuri interminabile la festivitatea de începere a anului școlar. Mirosul caracteristic de tocană și al apei cu hipoclor din cantină. Palkó, în vârstă de zece ani, s-a mutat înapoi în Ungaria din Berlin, și este uimit de viața de zi cu zi a unei școli maghiare obișnuite. Singura care îl înțelege cu adevărat este tanti Juci, o profesoară la început de carieră, care este și ea o victimă a unui sistem instituțional blocat într-o cultură a informatorilor.

„Punctul negru”, un film grotesc pe alocuri, care continuă tradiția bazată pe viziunea scriitorului maghiar Örkény István, a fost realizat ca producție independentă în colaborare cu mai mulți producători maghiari și a câștigat trei premii la Locarno.

Rating: AP12 – Acordul părinților pentru copii sub 12 ani.

„ESTE Filmul de Miercuri @ Blaj” este un proiect organizat de Asociația ESTE FILM din Sibiu, în parteneriat cu Asociația Culturală In Ars Veritas din Blaj.

