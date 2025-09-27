SCUMPIRI 2025 | Românii plătesc mult mai mult pentru alimente, produse nealimentare și servicii: Coșul de cumpărături s-a dublat față de media europeană în ultimii șase ani

Românii plătesc mult mai mult pentru alimente, produse nealimentare și servicii: Coșul de cumpărături s-a scumpit cu 60% în șase ani, aproape dublu față de media europeană

Românii simt din plin scumpirile din ultimele luni, dar și din ultimii ani. Conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), coșul de cumpărături s-a scumpit cu aproximativ 60% în ultimii șase ani, aproape dublu față de media europeană. Prețurile la alimente, energie și carburanți îi obligă pe mulți să meargă la cumpărături cu lista făcută de acasă și să ia doar strictul necesar.

Cea mai mare creștere s-a simțit în sectorul alimentar, care a urcat cu aproximativ 63% comparativ cu perioada de dinainte de pandemie. Produsele nealimentare și serviciile au urmat cu creșteri de 55%, respectiv 53%. Practic, tot ce ține de traiul de zi cu zi costă mult mai mult decât acum șase ani.

Comparativ, în zona euro, scumpirile au fost mult mai moderate. Alimentele au crescut, în medie, cu 34% în aceeași perioadă, iar creșterile la produse nealimentare și servicii au fost mai mici decât în România. Datele arată că românii plătesc aproape dublu pentru aceleași bunuri și servicii față de europeni.

Un studiu recent confirmă și modul în care aceste scumpiri îi afectează. Doar unul din doi români spune că își permite să cumpere strictul necesar.

Pentru comparație, în ultimii șase ani: alimentele s-au scumpit cu 62,67%, produsele nealimentare cu 55,52%, iar serviciile cu 52,99%. Indicele prețurilor de consum în România a urcat cu 57,45% între 2019 și 2025.

Practic, dacă înainte de pandemie oamenii mai puteau să cumpere câte ceva în plus, acum majoritatea trebuie să se limiteze la strictul necesar și să facă liste clare pentru cumpărături, ca să nu iasă prea mult din buget.

