1 Decembrie 2021: Accesul la evenimentele sportive ar putea fi permis, începând cu Ziua Națională

Sub spectrul evenimentelor din partida tur, un 4-3 tensionat la Lunca Mureșului, în urmă cu 3 săptămâni, disputa dintre Unirea Alba Iulia și Fortuna Lunca Mureșului, din cadrul ultimei etape din acest an a Campionatului Under 19 Elite, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1 (0-0).

A fost prima remiză a „alb-negrilor” în acest sezon, deși albaiulienii, ce au fost îndrumați de Marcel Rusu și Mihai Dăscălescu, întrucât Robert Sicoe era în tribună, suspendat, după evenimentele din tur, erau cotați cu prima șansă. Uniriști au în efectiv jucători precum Haj, Jurj, Oneț, A. Moldovan, C. Dănilă, mereu rezerve la echipa din eșalonul terț, unii chiar cu minute în Liga a 3-a.

La Oarda de Jos, spre cinstea celor implicați nu s-au plătit polițe, inclusiv centralul Vasile Costin (Alba Iulia) atrăgându-le atenția combatanților înaintea startului că nu va tolera niciun fel de comportament reprobabil. A rezultat un meci dârz, spectaculos prin implicarea jucătorilor, bun pentru o dispută la acest nivel, pe o suprafață de teren dificilă și pe un frig pătrunzător.

De departe a ieșit în evidență în acest joc talentul a doi protagoniști, vedetele celor două grupări ce se băteau pentru ultima treaptă a podiumului, căpitanul gazdelor Paul Haj (n. 2003, component al divizionarei terțe), ce s-a aflat în vară îb vizorul divizionarei secunde CSA Steaua și aiudeanul Balint Gilyen (n. 2004, fost la UTA Arad). De altfel cei doi talentați fotbaliști au și punctat. Mai întâi decarul vizitatorilor cu un șut viclean, de la marginea careului mare în dreapta lui N. Itu (67), scor la care Fortuna urca pe locul al 3-lea. Egalarea a fpst realizată de Haj (83), după o acțiune individuală în dreapta încheiată cu un trasor în vinclul opus.

După 10 runde, Industria Galda conduce ierarhia, cu 24 de puncte, urmată de CS Universitatea Alba Iulia – 21, Unirea Alba Iulia – 19, Fortuna Lunca Mureșului – 17, Olimpia Aiud – 7, CIL Blaj – 0.

Echipe: N. Itu – Jurj, Oneț, Pascu, F. Marcu, Sebaș, Haj, C. Dănilă, A. Moldovan, Căldărar, M. Dăscălescu; rezervă M. Cristea. Antrenor Robert Sicoe.

Fortuna: I. Popa – Szabo, Sulyor, O. Popa, Molnar, Fodor, Gilyen, M. Kiss, Nideg, Mateica, Balasz; rezerve Turzai, Arrosi, Aloman, T. Kiss, Benko, Kaszoni, Krizbai. Antrenor Remus Țălnar.