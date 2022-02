Ziua Îndrăgostiţilor. Cadouri Valentine’s day pentru EL în funcţie de personalitate

Valentine`s Day. Ce cadouri îi facem IUBITULUI în funcție de zodie, de 14 februarie

14 februarie 2020. Valentine`s Day. Luna Februarie, Luna Iubirii. Cuplurile se întrec în declarații de dragoste, cadouri surprize. Bârbații sunt mai greu de suprins, de aceea le putem face cadouri în funcție de semnul zodiacal.

Să aflăm ce spun specialiștii că li se potrivește zodiilor masculine de Ziua Îndrăgostiților, conform horoscopului.

Ce cadou să-i faci iubitului dacă e zodia Berbec

Pentru bărbatul din zodia Berbec de Ziua Îndrăgostiților… e nevoie de multă de dragoste și apreciere. O cină romantică pe care să i-o prepari chiar tu ar fi de apreciat. La final, desertul!

Ce cadou să-i faci iubitului dacă e zodia Taur

Cine nu are un bărbat din zodia Taur, să-și cumpere! Cine are, poate să-i ofere un cadou precum un gagdet de care are nevoie, ceva practic precum un Smartwatch care să-l ajute la rutina exercițiilor fizice.

Ce cadou să-i faci iubitului dacă e zodia Gemeni

Dacă ești în căutarea cadoului perfect de Sfântul Valentin pentru bărbatul din zodia Gemeni, ai putea opta pentru unul personalizat care să-i amintească în fiecare zi de momentele frumoase.

Citește și: Mesaje de ziua îndrăgostiţilor

Ce cadou să-i faci iubitului dacă e zodia Rac

Pentru bărbatul Rac alege ceva clasic. Poate fi un articol vestimentar cu poza voastră, un ceas sau, dacă preferă bijuteriile, o brățară cu inițiala lui.

Ce cadou să-i faci iubitului dacă e zodia Leu

Pentru pasionalul Leu, ai putea pregăti o supriză romantică în doi, plină de pasiune. Dă tot ce e mai bun în noaptea de Valentine`s Day.

Ce cadou să-i faci iubitului dacă e zodia Fecioară

Un city break care să vă relaxeze în Luna Iubirii ar fi perfect pentru bărbatul din zodia Fecioară care adoră să exploreze lumea ca nimeni altul. Fă rezervări!

Ce cadou să-i faci iubitului dacă e zodia Balanță

Pentru bărbatul din zodia Balanță, cel mai bun cadou este cel simbolic. Aici intervine imaginația ta!

Ce cadou să-i faci iubitului dacă e zodia Scorpion

Bărbații Scorpioni sunt foarte complicați, de aceea, cel mai bine este să alegi cadouri care să le ofere senzația că dețin controlul, indiferent că vorbim despre cadouri haioase sau cele foarte practice.

Ce cadou să-i faci iubitului dacă e zodia Săgetător

Bărbatul Săgetător este unul puternic, agitat și nerăbdător să încerce experiențe și locuri noi. Un cadou potrivit ar fi o călătorie inedită sau un obiect pe care să-l folosească în vacanțele alături de tine.

Ce cadou să-i faci iubitului dacă e zodia Capricorn

Cadoul perfect este un picnic în natură. Cum vremea este rece în țară, te-ai putea îndrepta către destinații exotice.

Ce cadou să-i faci iubitului dacă e zodia Vărsător

Vărsătorii preferă obiectele care le antreneaza mintea, deci ai putea sa tii cont de acest aspect și să alegi un calendar interactiv, un gadet nou sau chiar o carte.

Ce cadou să-i faci iubitului dacă e zodia Pești

Peștii sunt bărbați romantici, nu foarte materialiști, motiv pentru care vor aprecia tot ce vine din partea iubitei. Un album cu amintiri sau o cutie de valori în care să păstreze obiectele semnificative ale relației voastre ar putea fi cadoul perfect.