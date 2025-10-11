Zi specială la Alba Iulia: Primarul Gabriel Pleșa își serbează ziua de naștere. Edilul a împlinit 59 de ani

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Codru Pleșa, își sărbătorește astăzi, 11 octombrie 2025, ziua de naștere, împlinind 59 de ani. Conducător al administrației locale din anul 2020, Pleșa a fost ales primar al „Cetății Marii Uniri” din partea alianței USR PLUS, după o experiență îndelungată în viața politică și administrativă a orașului.

Înainte de a ocupa actuala funcție, Gabriel Pleșa a fost consilier local între anii 2004 și 2015, iar ulterior viceprimar al municipiului Alba Iulia, în perioada 2015–2020. De-a lungul carierei, s-a remarcat prin implicarea în proiecte dedicate dezvoltării orașului și îmbunătățirii calității vieții locuitorilor.

Astăzi, la ceas aniversar, numeroși albaiulieni, colegi și colaboratori îi transmit urări de sănătate, împliniri și succes în activitatea sa la conducerea municipiului Alba Iulia.

