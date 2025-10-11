Zi specială la Alba Iulia: Primarul Gabriel Pleșa își serbează ziua de naștere. Edilul a împlinit 59 de ani
Zi specială la Alba Iulia: Primarul Gabriel Pleșa își serbează ziua de naștere. Edilul a împlinit 59 de ani
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Codru Pleșa, își sărbătorește astăzi, 11 octombrie 2025, ziua de naștere, împlinind 59 de ani. Conducător al administrației locale din anul 2020, Pleșa a fost ales primar al „Cetății Marii Uniri” din partea alianței USR PLUS, după o experiență îndelungată în viața politică și administrativă a orașului.
Înainte de a ocupa actuala funcție, Gabriel Pleșa a fost consilier local între anii 2004 și 2015, iar ulterior viceprimar al municipiului Alba Iulia, în perioada 2015–2020. De-a lungul carierei, s-a remarcat prin implicarea în proiecte dedicate dezvoltării orașului și îmbunătățirii calității vieții locuitorilor.
Astăzi, la ceas aniversar, numeroși albaiulieni, colegi și colaboratori îi transmit urări de sănătate, împliniri și succes în activitatea sa la conducerea municipiului Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Acțiune amplă a polițiștilor din Alba: Zeci de șoferi sancționați pentru viteză peste limita legală, amenzi de peste 14.000 de lei și permise reținute
FOTO | Acțiune amplă a polițiștilor din Alba: Zeci de șoferi sancționați pentru viteză peste limita legală, amenzi de peste 14.000 de lei și permise reținute IPJ Alba a desfășurat, la data de 10 octombrie 2025, o acțiune rutieră pe DN 74A – DN 75 pentru combaterea excesului de viteză și creșterea siguranței în trafic. […]
Accesul autovehiculelor de tonaj, INTERZIS în mai multe zone din Cugir și Vinerea? Dezbatere publică
Accesul autovehiculelor de tonaj, INTERZIS în mai multe zone din Cugir? Dezbatere publică Primăria Oraşului Cugir va organiza miercuri, 15 octombrie 2025, la ora 15.00, în Sala de sedinţe a Consiliului Local, o dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată peste 3,5 […]
11-12 octombrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 11-12 octombrie 2025. Citește și: Lista actualizată a medicamentelor uzuale, care dau pozitiv la aparatul Drug Test. Care sunt acestea Șoferii sunt îndemnați să circule […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cererea lui Horațiu Potra de anulare a mandatului de arestare, respinsă. Motivarea instanței
Cererea lui Horațiu Potra de anulare a mandatului de arestare, respinsă în instanță Magistrații Curții de Apel București au respins,...
Lista actualizată a medicamentelor care îți pot aduce suspendarea permisului. Unele sunt folosite frecvent împotriva răcelii
Lista actualizată a medicamentelor care îți pot aduce suspendarea permisului. Unele sunt folosite frecvent împotriva răcelii, gripei sau durerilor Lista...
Știrea Zilei
Nicolae Drăgoi, recidivist notoriu din Alba Iulia, trimis în judecată pentru viol. Fapta a fost comisă la doar câteva săptămâni după eliberarea condiționată
Nicolae Drăgoi, recidivist notoriu din Alba Iulia, trimis în judecată pentru viol. Fapta a fost comisă la doar o lună...
O mamă și copilul ei, salvați de medicii Spitalului Județean Alba. Mesajul emoționant transmis de pacientă echipei medicale
O mamă și copilul ei, salvați de medicii Spitalului Județean Alba. Mesajul emoționant transmis de pacientă Într-o postare emoționantă, Spitalul...
Curier Județean
FOTO | Acțiune amplă a polițiștilor din Alba: Zeci de șoferi sancționați pentru viteză peste limita legală, amenzi de peste 14.000 de lei și permise reținute
FOTO | Acțiune amplă a polițiștilor din Alba: Zeci de șoferi sancționați pentru viteză peste limita legală, amenzi de peste...
Accesul autovehiculelor de tonaj, INTERZIS în mai multe zone din Cugir și Vinerea? Dezbatere publică
Accesul autovehiculelor de tonaj, INTERZIS în mai multe zone din Cugir? Dezbatere publică Primăria Oraşului Cugir va organiza miercuri, 15...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”
Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir” Industria de apărare este fără îndoială o chestiune...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...
Opinii Comentarii
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din...
11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții
11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții Sfântul Apostol Filip,...