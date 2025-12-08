Vești bune pentru românii care vor să își cumpere o casă: Dobânzile la creditele ipotecare ar putea scădea în 2026

Românii care plănuiesc să își cumpere o casă au motive de optimism, chiar dacă prețurile locuințelor continuă să crească. Anul viitor, dobânzile la creditele ipotecare din România ar putea scădea, atât pe segmentul celor fixe, care reprezintă peste 98% din creditele noi – cât și pe cel al dobânzilor variabile, ca urmare a reducerii IRCC (indicatorul de referință pentru creditele acordate consumatorilor).

Potrivit unei analize realizate de Ipotecare.ro și SVN România | Credit & Financial Solutions, IRCC va scădea la 5,67% în primul trimestru din 2026, nivel similar celui înregistrat la începutul acestui an. Dobânzile fixe ipotecare ar urma să ajungă, în primele luni ale anului viitor, la o medie de 5,55%, de la 5,70% în ultimul trimestru din 2025. Aceasta ar reprezenta a treia cea mai scăzută valoare înregistrată în ultimii patru ani. Dobânda medie variabilă, calculată ca IRCC plus o marjă de 2,5%, este estimată la 8,17%, fiind a patra cea mai redusă valoare de la începutul lui 2023.

Trimestrul al doilea din 2026 ar putea aduce o nouă scădere a dobânzilor, IRCC estimat la circa 5,58%, în funcție de cotațiile zilnice din trimestrele anterioare.

Analiștii notează că 2025 a fost un an stabil din punct de vedere al dobânzilor ipotecare: cele fixe au variat între 5,45% și 5,70%, iar IRCC între 5,55% și 6,06%. „2025 va stabili noi recorduri pentru volumele anuale de credite ipotecare acordate în România. 2026 se anunță la fel de bun, cu condiția să nu apară evenimente macroeconomice negative. Evoluția inflației va fi factorul-cheie care va influența dobânzile”, a declarat Alexandru Rădulescu, managing partner SVN România.

Analiza mai arată că 2025 se va încheia probabil cu un nou record pentru creditele ipotecare: în primele zece luni au fost acordate credite în valoare de 9,2 miliarde de euro, cu 26% mai mult decât în perioada similară din 2024. Volumul de vânzări rezidențiale, însă, a scăzut ușor: la nivel național cu 2,7% și în București – Ilfov cu 5,7% comparativ cu primele zece luni din 2024.

