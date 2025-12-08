Vești bune pentru românii care vor să își cumpere o casă: Dobânzile la creditele ipotecare ar putea scădea în 2026
Vești bune pentru românii care vor să își cumpere o casă: Dobânzile la creditele ipotecare ar putea scădea în 2026
Românii care plănuiesc să își cumpere o casă au motive de optimism, chiar dacă prețurile locuințelor continuă să crească. Anul viitor, dobânzile la creditele ipotecare din România ar putea scădea, atât pe segmentul celor fixe, care reprezintă peste 98% din creditele noi – cât și pe cel al dobânzilor variabile, ca urmare a reducerii IRCC (indicatorul de referință pentru creditele acordate consumatorilor).
Potrivit unei analize realizate de Ipotecare.ro și SVN România | Credit & Financial Solutions, IRCC va scădea la 5,67% în primul trimestru din 2026, nivel similar celui înregistrat la începutul acestui an. Dobânzile fixe ipotecare ar urma să ajungă, în primele luni ale anului viitor, la o medie de 5,55%, de la 5,70% în ultimul trimestru din 2025. Aceasta ar reprezenta a treia cea mai scăzută valoare înregistrată în ultimii patru ani. Dobânda medie variabilă, calculată ca IRCC plus o marjă de 2,5%, este estimată la 8,17%, fiind a patra cea mai redusă valoare de la începutul lui 2023.
Citește și: Românii care au făcut un credit ipotecar, rate mai mari la bancă de la 1 iulie 2025
Trimestrul al doilea din 2026 ar putea aduce o nouă scădere a dobânzilor, IRCC estimat la circa 5,58%, în funcție de cotațiile zilnice din trimestrele anterioare.
Analiștii notează că 2025 a fost un an stabil din punct de vedere al dobânzilor ipotecare: cele fixe au variat între 5,45% și 5,70%, iar IRCC între 5,55% și 6,06%. „2025 va stabili noi recorduri pentru volumele anuale de credite ipotecare acordate în România. 2026 se anunță la fel de bun, cu condiția să nu apară evenimente macroeconomice negative. Evoluția inflației va fi factorul-cheie care va influența dobânzile”, a declarat Alexandru Rădulescu, managing partner SVN România.
Analiza mai arată că 2025 se va încheia probabil cu un nou record pentru creditele ipotecare: în primele zece luni au fost acordate credite în valoare de 9,2 miliarde de euro, cu 26% mai mult decât în perioada similară din 2024. Volumul de vânzări rezidențiale, însă, a scăzut ușor: la nivel național cu 2,7% și în București – Ilfov cu 5,7% comparativ cu primele zece luni din 2024.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Noul mers al trenurilor: 26 de rame Alstom de 160 km/h intră în circulație. CFR pregătește cea mai amplă modernizare din ultimii ani
26 de rame Alstom de 160 km/h intră în circulație. CFR pregătește cea mai amplă modernizare din ultimii ani CFR Călători anunță modificări importante odată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor, care se va aplica din 14 decembrie 2024 și va rămâne valabil până în decembrie 2026. În această perioadă, compania va […]
Scandalul microbuzelor electrice pentru elevi ia amploare. Autoritățile sesizează Parchetul European pentru posibile fraude la achiziții
Scandalul microbuzelor electrice pentru elevi ia amploare. Autoritățile sesizează Parchetul European pentru posibile fraude la achiziții Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni că va sesiza Parchetul European în legătură cu achiziția microbuzelor electrice destinate transportului elevilor, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acesta a precizat că va trimite concluziile verificărilor și […]
Află de la Electrica Furnizare tot ce trebuie să știi despre costurile cu încălzirea din această iarnă și cum să îți eficientizezi consumul de acasă
Află de la Electrica Furnizare tot ce trebuie să știi despre costurile cu încălzirea din această iarnă și cum să îți eficientizezi consumul de acasă În sezonul rece, este bine să fii informat cu privire la costurile care te așteaptă cu încălzirea casei, motiv pentru care îți reamintim că prețul final al gazelor naturale rămâne plafonat până în data de 31 martie 2026, conform […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Vești bune pentru românii care vor să își cumpere o casă: Dobânzile la creditele ipotecare ar putea scădea în 2026
Vești bune pentru românii care vor să își cumpere o casă: Dobânzile la creditele ipotecare ar putea scădea în 2026...
Noul mers al trenurilor: 26 de rame Alstom de 160 km/h intră în circulație. CFR pregătește cea mai amplă modernizare din ultimii ani
26 de rame Alstom de 160 km/h intră în circulație. CFR pregătește cea mai amplă modernizare din ultimii ani CFR...
Știrea Zilei
FOTO ȘTIREA TA | Accident GRAV în Alba Iulia: O femeie lovită de mașină pe Blv. Revoluției, în apropiere de piața Cetate
Accident GRAV în Alba Iulia: O femeie lovită de mașină pe Blv. Revoluției, în apropiere de piața Cetate Un accident...
ISU Alba a răspuns prompt la peste 80 de situații de urgență în acest sfârșit de săptămână: Controalele la restaurante, terase și baruri au dus la sancțiuni în valoare de 107.500 lei
ISU Alba a răspuns prompt la peste 80 de situații de urgență în acest sfârșit de săptămână: Controalele la restaurante,...
Curier Județean
Robert Roman a câștigat concursul de proiecte de manager al Centrului cultural Palatul Principilor. Proiect de hotărâre în CL Alba Iulia
Robert Roman a câștigat concursul de proiecte de manager al Centrului cultural Palatul Principilor. Proiect de hotărâre în CL Alba...
FOTO | Trecerea de cale ferată de la Ciumbrud, închisă fără acordul Primăriei: Sancțiuni pentru constructor
Trecerea de cale ferată de la Ciumbrud, închisă fără acordul Primăriei: Sancțiuni pentru constructor Primăria Municipiului Aiud a aplicat sancțiuni...
Politică Administrație
Pasajul subterean pentru mașini din Alba Iulia – zona Stadion, un nou pas pentru descongestionarea traficului. Proiectul tehnic, la aprobat în Consiliul Local
Pasajul subterean pentru mașini din Alba Iulia – zona Stadion, un nou pas pentru descongestionarea traficului. Proiectul tehnic, la aprobat...
Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru perioada de existență a firmei
Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru...
Opinii Comentarii
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914
7 decembrie: Ziua Internaţională a Aviaţiei Civile. Primul zbor comercial a avut loc la 1 ianuarie 1914 Aviaţia civilă a...
Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași
Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...