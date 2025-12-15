Zi festivă la ISU Alba: 21 de ani de la înființarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba
Zi festivă la ISU Alba: 21 de ani de când s-a înființat Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea" al județului Alba
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba marchează, astăzi, 21 de ani de la înființare, moment care a consfințit unificarea pompierilor militari cu structurile de protecție civilă și a pus bazele sistemului modern de gestionare a situațiilor de urgență din județ.
Citește și: Accident GRAV în Alba: Vârstnică de 81 de ani, lovită de tren în zona haltei Unirea. A fost preluată și transportată cu elicopterul SMURD la UPU Mureș
Astăzi marcăm un moment de referință în istoria siguranței județului Alba. Se împlinesc 21 de ani de la inființarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, moment care a consfințit unificarea pompierilor militari și a protecției civile din Alba.
Această fuziune, realizată între Grupul de Pompieri Unirea al județului Alba și Inspectoratul Județean de Protecție Civilă Alba, nu a fost doar o schimbare administrativă, ci fundația pe care s-a construit sistemul modern de gestionare a situațiilor de urgență pe care îl cunoașteți astăzi.
De 21 de ani, acționăm ca o singură forță, o echipă unită cu același scop: salvarea vieții, protejarea bunurilor și siguranța fiecărui cetățean din județ.
Le mulțumim tuturor colegilor – activi sau în rezervă – care au pus umărul la construirea și dezvoltarea acestei instituții prin curaj și devotament. De asemenea, vă mulțumim dumneavoastră, pentru încrederea pe care ne-o acordați zi de zi, se arată într-un mesaj publicat de ISU Alba.
