Accident GRAV în Alba: Vârstnică de 81 de ani, lovită de tren în zona haltei Unirea. A fost preluată și transportată cu elicopterul SMURD la UPU Mureș
Un accident grav a avut loc luni dimineața, în județul Alba. O vârstnică de 81 de ani a fost lovită de un tren în jurul orei 10:00, în zona haltei Unirea.
La locul incidentului au intervenit o ambulanță SAJ Ocna Mureș și o ambulanță SMURD (TIM) de la Alba Iulia. Ulterior a fost solictată și intervenția unui elicopter SMURD.
Potrivit unor surse, victima în vârstă de 81 de ani, a suferit mai multe politraumatisme la nivelul capului și membrelor inferioare și a fost transportată cu elicopterul la UPU Târgu Mureș.
UPDATE IPJ: La data de 15 decembrie 2025, în jurul orei 10.15, polițiștii din Ocna Mureș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în Halta Unirea, o persoană ar fi fost surprinsă și accidentată de un tren.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie, în vârstă de 81 de ani, din localitatea Războieni.
Din cercetările preliminare efectuate la fața locului, reiese că femeia ar fi fost surprinsă și accidentată de trenul Regio 3080, care circulă pe relaţia Cluj-Napoca – Teiuş, în condiții ce vor fi stabilite în cursul cercetărilor.
Femeii i-au fost acordate primele îngrijiri medicale, la fața locului, iar ulterior, a fost predată elicopterului SMURD, pentru a fi transportată la spital.
Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii, cu exactitate, a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment.
