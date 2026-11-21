Zeci de persoane și mașini, verificate de polițiștii și jandarmii din Alba: Amenzi de aproape 6.000 lei și un certificat de înmatriculare retras

Poliția Municipiului Alba Iulia a organizat în noaptea de 20/21 noiembrie 2026, în intervalul orar 23.00 – 02.00, o acțiune pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și prevenirea și combaterea unor situații de risc.

La acțiune, alături de polițiști, au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 88 de verificări de persoane și 39 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 11 abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 5.830 de lei.

Au fost efectuate peste 20 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe și a fost retras un certificat de înmatriculare.

Foto: arhivă

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