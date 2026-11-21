Cupa „1 Decembrie”: Competiție de volei între echipe ale Poliției, Jandarmeriei, BCCO și SRI. Clasamentul

Vineri, 20 noiembrie 2026, la sala de sport a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, s-a desfășurat Cupa „1 Decembrie” la volei, în cadrul activităților dedicate Zilei Naționale a României.

La competiție au participat patru echipe, reprezentând Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia și Serviciul Român de Informații.

În urma meciurilor disputate, clasamentul final a fost următorul:

1. Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba;

2. Inspectoratul de Poliție Județean Alba;

3. Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia;

4. Serviciul Român de Informații.

,,Adresăm mulțumiri Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru disponibilitate, pentru punerea la dispoziție a sălii de sport și pentru sprijinul acordat în desfășurarea competiției.

De asemenea, mulțumim Corpului Național al Polițiștilor Alba, Asociației Internaționale a Polițiștilor – Regiunea I Alba, Asociației Sportive Dinamo, Asociației APULUM, precum și sindicatelor SNPPC, PRO LEX, DIAMANTUL și EUROPOL pentru sprijinul acordat în organizarea acestei activități”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

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