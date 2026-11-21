Accident mortal în Costești: Șoferul unui tractor a decedat după impactul dintre utilajul agricol și un autoturism

Un accident grav a avut loc seara trecută, în localitatea Costești, din județul Hunedoara. Șoferul unui tractor a decedat după impactul dintre utilajul agricol și un autoturism.

Evenimentul a fost anunțat prin apel la 112, iar pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD din cadrul detașamentului Orăștie, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Sosiți la fața locului, pompierii au constatat faptul că, în accident au fost implicate un autoturism și un utilaj agricol. În urma impactului, conducătorul tractorului a suferit leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decesul acestuia.

Conducătorul autoturismului a fost, de asemenea, rănit. Acesta a primit îngrijiri medicale și ulterior a fost transportat la CPU Orăștie, pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Pe parcursul intervenției, circulația rutieră a fost blocată pe ambele sensuri de mers.

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