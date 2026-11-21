Scutul pădurii în Alba: 165 de mașini verificate, amenzi de 13.000 lei și peste 26 metri cub de lemne confiscați
Scutul pădurii în Alba: 165 de mașini verificate, amenzi de 13.000 lei și peste 26 metri cub de lemne confiscați
Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat în perioada 19 – 20 noiembrie 2026, o acțiune cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.
La acțiune, alături de polițiștii Serviciului de Ordine Publică, au participat și lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Județene Alba.
În cadrul acțiunii, au fost efectuate 32 de controale privind proveniența, depozitarea transportul și valorificarea de material lemnos, au fost verificate 165 de autovehicule și au fost aplicate 253 de sancțiuni contravenționale, dintre care 156 la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în valoare totală de 13.000 de lei, valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate fiind de 22.070 de lei.
Totodată, a fost confiscată cantitatea de 26,23 metri cubi de material lemnos, în valoare de 6.181, 81 de lei.
Foto: arhivă
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