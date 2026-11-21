Tineri din Galda de Jos, reținuți pentru furt calificat: Au intrat în curtea unei case și au încercat să sustragă o componentă a unei mori de cereale

Doi tineri din Galda de Jos au fost reținuți pentru furt calificat după ce au încercat să sustragă o componentă a unei mori de cereale dintr-o curte.

Potrivit IPJ Alba, la data de 20 noiembrie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 22, respectiv 20 de ani, ambii din localitatea Galda de Jos, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la furt.

Din cercetări a reieșit că, în data de 19 noiembrie 2026, cei doi bărbați ar fi pătruns în curtea unui imobil de pe raza localității Galda de Jos și ar fi încercat să sustragă o componentă a unei mori de cereale.

Sub supravegherea și coordonarea unității de parchet competente, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la furt calificat.

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