Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii din Alba Iulia: Amenzi de aproape 12.000 lei și două permise reținute

Poliția Municipiului Alba Iulia a organizat la data de 10 martie 2026 o acțiune cu efective mărite, în sistem integrat, pe raza municipiului Alba Iulia, care a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 84 de verificări de persoane, au fost verificate 67 autovehicule și au fost constatate 63 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 11.947 de lei.

Au fost reținute două permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba.

