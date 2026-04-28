Când va avea loc „Sărbătoarea Rozelor” de la Ciumbrud în 2026: Cum se pot înscrie comercianții
Evenimentul „Sărbătoarea Rozelor” se va desfășura la Ciumbrud și în 2026.
Ediția din acest an a evenimentului este programată în zilele de 27 și 28 iunie 2026.
Aleșii locali din municipiul Aiud au aprobat în ședința ordinară de joi, 23 aprilie 2026, Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în Parcul Dendrologic din Ciumbrud cu ocazia ediției 2026 a manifestării amintite.
„Sărbătoarea Rozelor” de la Ciumbrud este unul dintre cele mai cunoscute festivaluri floricole din România, dedicat în special cultivatorilor de trandafiri din zonă.
Festivalul celebrează tradiția locală de cultivare a trandafirilor, pentru care Ciumbrudul este renumit la nivel național. În zonă se produc milioane de fire de trandafiri anual.
Comercianții sunt invitați să se înscrie la ediția din acest an a evenimentului, care vine cu un concept nou și o organizare pe zone tematice.
Noutatea o reprezintă amenajarea unei zone speciale – „Delicii din Țara Vinului și Tărâmul Trandafirilor” dedicată produselor gastronomice.
Cea de-a doua zonă este destinată producătorilor locali de flori și arbuști, meșterilor populari și creatorilor de artă, oferind vizitatorilor ocazia de a descoperi tradiția și creativitatea comunității.
Regulamentul de înscriere a comercianților este disponibil AICI.
foto: arhivă
