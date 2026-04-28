FOTO | Înaltpreasfințitul Irineu a primit o Diplomă de onoare din partea Statului Major al Forțelor Aeriene Române

Înaltpreasfințitul Irineu a primit o Diplomă de onoare din partea Statului Major al Forțelor Aeriene Române

Marți, 28 aprilie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Catedrala Reîntregirii din Cetatea Marii Uniri. Începând cu ora 9.30, Ierarhul a participat la slujba de Te-Deum oficiată cu prilejul deschiderii oficiale a convocării anuale a preoților militari din cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene Române, derulate la Alba Iulia în perioada 27-30 aprilie 2026.

Ceremonia religioasă a fost săvârșită de către părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal, coordonator în cadrul sectorului social-filantropic din Administrația Patriarhală, părintele Cristian Toma Lovișteanu, preot coordonator al Secției de Asistență Religioasă din cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene Române, și părintele Silviu Florea, ecleziarhul Catedralei arhiepiscopale din Alba Iulia.

La finalul slujbei, Părintele Arhiepiscop Irineu a primit din partea Statului Major al Forțelor Aeriene Române o Diplomă de onoare, în semn de prețuire și recunoștință. În cuvântul adresat preoților militari, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a evidențiat misiunea nobilă a clericilor militari, prilej cu care i-a felicitat pentru activitatea exemplară depusă cu responsabilitate pe parcursul anilor.

Convocarea anuală a preoților militari din cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene Române se desfășoară la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, prilej cu care preoții vor dezbate diverse aspecte cu privire la provocările și problemele organizatorice ale clerului militar. De asemenea, pe parcursul acestor zile, vor avea loc activități cultural-omagiale, ceremonii religioase și vizite la obiective culturale din Alba Iulia.

Miercuri, 29 aprilie, cu prilejul Zilei Veteranilor de Război, clericii militari vor oficia slujbe de pomenire pentru eroii militari, la Cimitirul Veteranilor de Război din Alba Iulia, și pentru Episcopul Ioan Stroia al Eparhiei Armatei, la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia. Apoi, la orele amiezii, preoții militari vor vizita Centrul cultural-misionar din incinta Mănăstirii „Hristos Pantocrator”, inaugurat în data de 17 iulie 2021.

sursa: Arhiepiscopia Orodoxă Română a Alba Iuliei

text: Vasile Căpîlnean / Radio Reîntregirea

foto: Diac. Ștefan Bretoiu / Radio Reîntregirea

