Comunicat de presă | Reușite ale PSD Alba: investiții în drumul spre Șureanu, infrastructura de apă, sprijin pentru comunități și elevi

Reușite ale PSD Alba: investiții în drumul spre Șureanu, infrastructura de apă, sprijin pentru comunități și elevi

Patru amendamente importante depuse de consilierii județeni social-democrați, cu sprijinul președintelui PSD Alba, Corneliu Mureșan, la bugetul județului pentru anul 2026 au fost adoptate în ședința de astăzi a Consiliului Județean Alba.

Acestea vizează investiții esențiale pentru dezvoltarea comunităților locale și răspund unor nevoi semnalate direct de cetățeni.

1. Alocarea a 1 milion de lei pentru îmbunătățirea drumului forestier care duce în Munții Șureanu, pe sectorul cuprins între barajul Oașa – Luncile Prigoanei – Poarta Raiului. Cu acești bani, drumul va beneficia de lucrări de întreținere, astfel încât accesul la pârtii și în zona montană să fie mult mai bun.

2. Constituirea unui fond de rezervă de 500.000 de lei, destinat sprijinirii unităților administrativ-teritoriale din județul Alba în situații de urgență, precum inundații, calamități, dezastre sau alte evenimente neprevăzute care afectează bunurile publice (infrastructură rutieră, unități de învățământ, unități sanitare, rețele de apă și alte obiective de interes public). În astfel de situații, este necesară intervenția rapidă pentru sprijinirea populației afectate, în special a persoanelor ale căror gospodării au fost avariate, în vederea asigurării unor condiții minime de trai și a reluării activităților cotidiene într-un termen cât mai scurt.

3. Alocarea sumei de 2,8 milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă. Cu acești bani vor fi construite noi bazine de înmagazinare și distribuție, cu prioritate în mediul rural, unde se înregistrează frecvent situații de restricționare a furnizării apei în perioadele de secetă. În secolul XXI, nicio gospodărie din Alba nu ar trebui să întâmpine probleme precum lipsa apei curente.

4. Alocarea a 240.000 de lei pentru susținerea performanței în sportul școlar. Vor fi recompensate echipele clasate pe locurile I, II și III la fazele județene, precum și elevii care au obținut locul I la sporturile individuale, în cadrul competițiilor sportive școlare organizate la nivel județean, prin Olimpiada Națională a Sportului Școlar.

Pentru PSD Alba, modernizarea drumurilor, sprijinirea comunităților locale, dezvoltarea infrastructurii de apă și recompensarea elevilor merituoși sunt priorități importante.

(comunicat de presă PSD Alba)

