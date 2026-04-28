FOTO | Bicicletă din noul sistem de bike-sharing, ascunsă într-un cămin de canalizare, la marginea unui teren viran din municipiu: Polițiștii au găsit-o cu ajutorul semnalului GPS

Bicicletă din noul sistem de bike-sharing, ascunsă într-un cămin de canalizare, la marginea unui teren viran din municipiu: Polițiștii au găsit-o cu ajutorul semnalului GPS

Una dintre cele 300 de biciclete inteligente achiziționate de Primăria Alba Iulia prin proiectele de mobilitate urbană a fost furată și ascunsă într-un cămin de canalizare, la marginea unui teren viran din municipiu.

Bicicleta, care dispăruse din circuitul public, a fost localizată cu ajutorul semnalului GPS de reprezentanții administrației locale și a poliției locale.

,,Una din cele 300 de biciclete inteligente, achiziționate de Primăria Alba Iulia prin proiectele de mobilitate urbană, a dispărut ieri din circuitul public. Pe baza semnalului GPS, bicicleta a fost localizată de colegii noștri ca fiind ascunsă într-un cămin de canalizare, la marginea unui teren viran din municipiu. Avariată, bineînțeles, de încercările de a o introduce în cămin, cum puteți vedea în imagini.

Persoana care a făcut asta este în curs de identificare, pe baza imaginilor video și a datelor din aplicația NextBike, urmând ca apoi să fie sesizată Poliția pentru faptele săvârșite (furt și distrugere)”, se arată într-o postare publicată de administrația din Alba Iulia.

