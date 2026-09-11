Curier Județean

Zeci de persoane și mașini verificate de polițiști la Ocna Mureș: Amenzi de peste 5.000 de lei

Ioana Oprean

Publicat

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Zeci de persoane și mașini verificate de polițiști la Ocna Mureș: Amenzi de peste 5.000 de lei

Polițiștii din Ocna Mureș au dat amenzi de peste 5.000 de lei și au verificat zeci de persoane și de mașini.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 septembrie 2026, în intervalul orar 19.00 – 22.00, polițiștii din orașul Ocna Mureș au desfășurat o acțiune, pe raza orașului Ocna Mureș și a comunelor arondate, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 80 de verificări de persoane și peste 50 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 21 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 5.257 de lei.

Aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare.

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