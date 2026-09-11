Bărbat din Unirea, cu dosar penal: A fost prins de polițiști fără permis de conducere, pe un moped neînmatriculat
Bărbat din Unirea, cu dosar penal: A fost prins de polițiști fără permis de conducere, pe un moped neînmatriculat
Un bărbat din Unirea s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști fără permis de conducere, pe un moped neînmatriculat.
Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 10 septembrie 2026, polițiștii din orașul Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe raza localității Unirea, un vehicul de tip moped, care nu avea montate plăcuțe de înregistrare/înmatriculare, condus de un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din localitatea Unirea.
Din verificări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar mopedul nu este înregistrat în circulație.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
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