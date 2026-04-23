Zeci de oficii fiscale din România vor fi desființate: Ce unități din Alba vor dispărea

Aproape jumătate dintre unitățile teritoriale ale ANAF ar putea fi desființate, în cadrul unui amplu proces de reorganizare menit să reducă costurile și să eficientizeze activitatea instituției, conform informațiilor publicate de Profit.ro.

Potrivit sursei citate, șefii administrațiilor județene au propus desființarea a 76 de unități fiscale din orașe, municipii și comune, reprezentând circa 47% din totalul actual.

În prezent, structura ANAF include 161 de unități fiscale, dintre care 50 municipale, 105 orășenești și 6 comunale. Propunerile vizează închiderea a 3 unități municipale, a 67 de unități orășenești și a tuturor celor 6 unități comunale existente.

Potrivit surselor ziarulunirea.ro, în județul Alba ar urma să fie închise oficiile fiscale orășenești din Cugir și Zlatna.

Județul Alba este arondat Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, care coordonează activitatea fiscală din mai multe județe din Regiunea Centru.

Instituția fiscală principală din județul Alba este Administrația Județeană a Finanțelor Publice – AJFP Alba (cu sediul în Alba Iulia), care coordonează toate structurile fiscale din județ.

În subordinea AJFP Alba funcționează mai multe unități fiscale teritoriale (servicii fiscale municipale/orășenești), ce deservesc contribuabilii persoane fizice și juridice din localitățile arondate:

Servicii fiscale municipale

Alba Iulia

Aiud

Blaj

Sebeș

Servicii fiscale orășenești

Câmpeni

Cugir

Zlatna

Procesul de selecție pentru desființare se bazează pe 18 criterii stabilite la nivel central, cel mai important fiind costul colectării, inclusiv cheltuielile cu sediile.

Președintele ANAF, Adrian Nica, ar fi cerut ca numărul unităților eliminate să fie chiar mai mare, măsura făcând parte dintr-un program mai amplu de eficientizare, care urmărește reducerea cheltuielilor fără concedieri.

Potrivit planului, personalul din unitățile desființate ar urma să fie redistribuit, în special către reședințele de județ sau către zone cu deficit de angajați și risc fiscal ridicat, inclusiv Bucuresti.

Reorganizarea ar urma să înceapă în aproximativ două săptămâni și să fie finalizată în circa două luni. Oficialii susțin că nu vor exista concedieri, reducerea de personal urmând să se producă natural, prin pensionări și plecări voluntare.

În paralel, ANAF a decis și restrângerea unor atribuții ale unităților locale, inclusiv în domeniul rambursărilor de TVA și al executărilor silite, ca parte a procesului de centralizare și eficientizare a activității.

foto: arhivă – sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI