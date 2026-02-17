Zeci de oficii fiscale din România, în analiză pentru desființare: Ce unități din Alba sunt pe „lista neagră”
Zeci de oficii fiscale din România, în analiză pentru desființare: Ce unități din Alba sunt pe „lista neagră”
ANAF pregătește o restructurare amplă, care vizează în special serviciile fiscale mici și ineficiente. Direcțiile generale regionale și administrațiile județene ale Fiscului au primit libertatea să vină cu propriile propuneri de tăieri de costuri, iar pe „lista neagră” finală s-ar putea regăsi zeci de structuri locale.
Potrivit Profit.ro., în fiecare județ sunt analizate variante care presupun desființarea a unu până la trei servicii fiscale. Unitățile vizate de desființare sunt în special din orașe mici și comune.
Potrivit surselor ziarulunirea.ro, în județul Alba pe „lista neagră” preliminară se regăsesc oficiile fiscale orășenești din Cugir și Zlatna.
Indicatorul-cheie folosit în evaluare este raportul dintre costurile de funcționare și sumele colectate. Sunt în vizor, așadar, în special serviciile fiscale mai mici și cele ineficiente, unde costul este mare în raport cu ce se aduce efectiv la buget.
Reorganizarea nu ar urma, însă, să ducă la concedieri. Angajații din structurile care vor fi desființate vor fi preluați de unitățile care vor acoperi zonele respective. În schimb, vor dispărea automat posturi de conducere, mai ales acolo unde serviciile sunt comasate sau unde funcțiile sunt deja vacante.
Una dintre variantele discutate prevede ca, în localitățile rămase fără unitate ANAF, un funcționar să se deplaseze câteva ore pe săptămână pentru relația cu contribuabilii, la solicitarea primăriilor.
Scenariile au fost cerute de președintele ANAF, Adrian Nica, care vrea să aibă la dispoziție mai multe opțiuni pentru a se încadra în limitele bugetare ale anului 2026.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ministrul Finanţelor, anunț despre viitorul pensiilor românilor: Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească pentru vârsta retragerii din activitate
Ministrul Finanţelor, anunț despre viitorul pensiilor românilor: Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească pentru vârsta retragerii din activitate Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că, în cadrul reuniunii ECOFIN, a fost discutată o reformă importantă a sistemului de pensii la nivel european. El a precizat că și-a exprimat susținerea pentru inițiativa Comisiei Europene privind […]
Ministrul Muncii anunță verificări dure pentru mii de români: Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul, vor ieşi de sub protecţia statului
Ministrul Muncii anunță verificări dure pentru mii de români: Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul, vor ieşi de sub protecţia statului Persoanele care au obținut în mod fraudulos certificate de încadrare în grad de handicap ar putea rămâne fără drepturile sociale și se pot alege cu dosare […]
Ministrul Sănătății: Mi se pare noaptea minții ca în anul 2026 un ministru să vină la televizor și să spună oamenilor ,,vă rog să nu mergeți în spitale să bateți doctorii”
Ministrul Sănătății: Mi se pare noaptea minții ca în anul 2026 ministrul Sănătății să vină la televizor și să spună oamenilor ,,vă rog să nu mergeți în spitale să bateți doctorii” Măsuri legislative pentru a apăra personalul medical de agresori ar putea să fie luate în următoarea perioadă după ce Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Finanţelor, anunț despre viitorul pensiilor românilor: Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească pentru vârsta retragerii din activitate
Ministrul Finanţelor, anunț despre viitorul pensiilor românilor: Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească pentru vârsta retragerii din activitate Ministrul...
Zeci de oficii fiscale din România, în analiză pentru desființare: Ce unități din Alba sunt pe „lista neagră”
Zeci de oficii fiscale din România, în analiză pentru desființare: Ce unități din Alba sunt pe „lista neagră” ANAF pregătește...
Știrea Zilei
Angajații STP Alba, din nou fără salarii de două luni. Când și-ar putea primi oamenii drepturile bănești restante
Angajații STP Alba, din nou fără salarii de două luni. Când și-ar putea primi oamenii drepturile bănești restante Criza transportului...
Filmul TRAGEDIEI de la Gârbova de Sebeș pas cu pas: Un bărbat de 40 de ani, din Câlnic, îngrijitor de animale la o fermă, a decedat după ce a căzut într-un lac artificial
Filmul TRAGEDIEI de la Gârbova de Sebeș pas cu pas: Un bărbat de 40 de ani, din Câlnic, îngrijitor de...
Curier Județean
La Alba Iulia, mașinile care nu sunt electrice sau plug-in hybrid și sunt staționate sau oprite în stațiile de încărcare electrică ar urma să fie ridicate de Poliția Locală: Modificări de regulament, în consultare publică
La Alba Iulia, mașinile care nu sunt electrice sau plug-in hybrid și sunt staționate sau oprite în stațiile de încărcare...
FOTO | Militarii din cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia s-au remarcat într-o competiție desfășurată la Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale „Burebista”
Militarii din cadrul Batalionului 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia s-au remarcat într-o competiție desfășurată la Școala de Instruire a Forțelor...
Politică Administrație
FOTO | Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean și administrația din orașul salin
Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean...
FOTO | Una dintre cele mai circulate străzi dintr-un oraș din Alba, „sub asediul” echipelor constructorului: „Se lucrează la calibrarea drumului”
Una dintre cele mai circulate străzi dintr-un oraș din Alba, „sub asediul” echipelor constructorului: „Se lucrează la calibrarea drumului” Lucrările...
Opinii Comentarii
17 Februarie: Ziua bunătăţii spontane
17 Februarie: Ziua bunătăţii spontane Ziua bunătăţii spontane (Random Acts of Kindness Day), marcată în lume la 17 februarie, este...
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă. Ce nu este bine să faci în această perioadă
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă Începând cu 20 februarie, creştinii ortodocşi intră în Săptămâna Albă sau ”Săptămâna brânzei”. În...