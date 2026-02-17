Zeci de oficii fiscale din România, în analiză pentru desființare: Ce unități din Alba sunt pe „lista neagră”

ANAF pregătește o restructurare amplă, care vizează în special serviciile fiscale mici și ineficiente. Direcțiile generale regionale și administrațiile județene ale Fiscului au primit libertatea să vină cu propriile propuneri de tăieri de costuri, iar pe „lista neagră” finală s-ar putea regăsi zeci de structuri locale.

Potrivit Profit.ro., în fiecare județ sunt analizate variante care presupun desființarea a unu până la trei servicii fiscale. Unitățile vizate de desființare sunt în special din orașe mici și comune.

Potrivit surselor ziarulunirea.ro, în județul Alba pe „lista neagră” preliminară se regăsesc oficiile fiscale orășenești din Cugir și Zlatna.

Indicatorul-cheie folosit în evaluare este raportul dintre costurile de funcționare și sumele colectate. Sunt în vizor, așadar, în special serviciile fiscale mai mici și cele ineficiente, unde costul este mare în raport cu ce se aduce efectiv la buget.

Reorganizarea nu ar urma, însă, să ducă la concedieri. Angajații din structurile care vor fi desființate vor fi preluați de unitățile care vor acoperi zonele respective. În schimb, vor dispărea automat posturi de conducere, mai ales acolo unde serviciile sunt comasate sau unde funcțiile sunt deja vacante.

Una dintre variantele discutate prevede ca, în localitățile rămase fără unitate ANAF, un funcționar să se deplaseze câteva ore pe săptămână pentru relația cu contribuabilii, la solicitarea primăriilor.

Scenariile au fost cerute de președintele ANAF, Adrian Nica, care vrea să aibă la dispoziție mai multe opțiuni pentru a se încadra în limitele bugetare ale anului 2026.

