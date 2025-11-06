Zeci de articole pirotehnice, vândute fără autorizație, descoperite la o societate comercială din Sebeș. Polițiștii au întocmit dosar penal
Zeci de articole pirotehnice, vândute fără autorizație, descoperite la o societate comercială din Sebeș. Polițiștii au întocmit dosar penal
Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Alba au descoperit, în urma unui control efectuat la o societate comercială din Sebeș, 81 de articole pirotehnice din categoria F1 care erau oferite spre vânzare fără autorizație.
Citește și: SCANDAL în Cugir: Bărbat beat, REȚINUT de polițiști după ce ar fi lovit un tânăr cu un obiect. De la ce a pornit cearta
Administratorul firmei este cercetat penal pentru comercializarea ilegală de articole pirotehnice.
Conform IPJ Alba, la data de 5 noiembrie 2025, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Alba au efectuat un control la o societate comercială de pe raza municipiului Sebeș și au constatat că administratorul acesteia, fără a fi autorizat, ar fi oferit spre vânzare un număr de 81 de bucăți articole pirotehnice din categoria F1.
Articolele pirotehnice au fost indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor.
În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a articolelor pirotehnice din categoria F1.
Dragi cetățeni, atragem atenția asupra faptului că utilizarea articolelor pirotehnice, în alte condiții decât cele prevăzute de cadrul legal, atrage sancționare penală sau contravențională.
Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:
- comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani;
- comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a articolelor pirotehnice din categoria F1;
- prepararea sau depozitarea articolelor pirotehnice din categoria F1 fără autorizația prevăzută de art. 8 sau 9;
- depășirea cantității maxime de depozitare a depozitelor autorizate de articole pirotehnice cu mai mult de 25%.
Se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept.
Sub aspect contravențional, pentru operațiunile cu articole pirotehnice, efectuate fără drept, legislația în vigoare prevede și aplicarea unor sancțiuni contravenționale cu amendă, valorile fiind cuprinse între 1.000 și 7.500 de lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor se majorează cu 100%.
Facem apel la respectarea cadrului legal, astfel încât articolele pirotehnice să fie folosite responsabil și doar în condiții de siguranță.
Polițiștii vor desfășura acțiuni de prevenire și control, iar nerespectarea prevederilor legale va atrage aplicarea sancțiunilor contravenționale sau, după caz, a răspunderii penale.
FOTO: Imagine cu rol ilustrativ (Arhivă)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Firmă din Sebeș, înșelată de o femeie din Argeș: Prejudiciu de peste 80.000 de euro printr-un transport FICTIV de cosmetice
Firmă din Sebeș, înșelată de o femeie din Argeș: Prejudiciu de peste 80.000 de euro printr-un transport FICTIV de cosmetice O femeie de 38 de ani din județul Argeș a fost reținută de polițiștii din Alba, fiind acuzată că a înșelat o firmă din Sebeș cu un transport fictiv de produse cosmetice, cauzând un prejudiciu […]
Acțiune de amploare în Sebeș: Polițiștii și jandarmii au pus în executare 11 mandate. Amenzi de peste 62.000 de lei, aplicate de autorități
Acțiune de amploare în Sebeș: Polițiștii și jandarmii au pus în executare 11 mandate. Amenzi de peste 62.000 de lei, aplicate de autorități La data de 5 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Sebeș, în colaborare cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului Rutier, Serviciului Criminalistic, […]
Bărbat din Mureș, prins pe o stradă din Câlnic cu permisul SUSPENDAT. Este cercetat de polițiști
Prins pe șoselele din Alba cu permisul suspendat. Bărbatul din Mureș de 39 de ani, cercetat de polițiști Un bărbat de 39 de ani din Ibănești, județul Mureș, a fost oprit în trafic pe DJ 106F, în Câlnic, după ce s-a constatat că avea permisul suspendat. Polițiștii continuă cercetările pentru conducere fără permis. Potrivit IPJ […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Dani Mocanu și fratele său, de NEGĂSIT după condamnarea definitivă la închisoare. Polițiștii nu i-au găsit la domiciliu și continuă căutările
Dani Mocanu și fratele său, de NEGĂSIT după condamnarea definitivă la închisoare. Polițiștii nu i-au găsit la domiciliu și continuă...
Urșii care intră în localități și amenință viața oamenilor vor putea fi împușcați imediat. Amenzi URIAȘE pentru cei care îi hrănesc
Urșii care intră în localități și amenință viața oamenilor vor putea fi împușcați imediat. Amenzi usturătoare pentru cei care îi...
Știrea Zilei
Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă, VIOLATĂ de un vârstnic de 65 de ani. Bărbatul a fost REȚINUT de polițiști
Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă, VIOLATĂ de un vârstnic de 65 de ani. Bărbatul a fost REȚINUT de polițiști Caz șocant în...
Episcopul Claudiu Lucian Pop, ales noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
Episcopul Claudiu Lucian Pop, ales noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite...
Curier Județean
Firmă din Sebeș, înșelată de o femeie din Argeș: Prejudiciu de peste 80.000 de euro printr-un transport FICTIV de cosmetice
Firmă din Sebeș, înșelată de o femeie din Argeș: Prejudiciu de peste 80.000 de euro printr-un transport FICTIV de cosmetice...
Acțiune de amploare în Sebeș: Polițiștii și jandarmii au pus în executare 11 mandate. Amenzi de peste 62.000 de lei, aplicate de autorități
Acțiune de amploare în Sebeș: Polițiștii și jandarmii au pus în executare 11 mandate. Amenzi de peste 62.000 de lei,...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
MESAJE de SFANTUL MIHAIL şi GAVRIIL 2025. Ce sms-uri şi urări de „La mulţi ani” puteţi trimite celor dragi de ziua numelui
Mesaje şi SMS-uri de Sfinţii Mihail şi Gavriil 2025 – Urări și felicitări de „La mulţi ani” pentru: Mihail, Gavril,...
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox
6 noiembrie | Sfântul Pavel Mărturisitorul, sărbătoare importantă în calendarul ortodox Pe data de 6 noiembrie, în fiecare an, este...