Zăpada și gheața fac victime în Alba: 30 de persoane au ajuns într-o singură zi la spital cu traumatisme după ce au căzut sau alunecat

Zăpada și gheața fac victime în Alba: 30 de persoane au ajuns la spital cu traumatisme după ce au căzut sau alunecat

Zăpada și gheața de afară au început să facă primele victime în Alba. 30 de persoane au ajuns duminică la spital cu traumatisme după ce au căzut sau alunecat.

Potrivit DSP Alba, de azi dimineață ora 08:00, pan astăzi ora 19:00, au fost înregistrate 110 prezentări din care 30 cu traumatisme, căderi, alunecări, patologii ale specialității ortopedice.

,,DSP Alba monitorizează în continuare situația persoanelor dializate sau ale persoanelor care necesită asistență medicală de urgență , va asigura permanență în cadrul CJCCI.

În ziua de duminică nu există persoane care să necesite transport la dializă, începând de luni dimineața vom ține legătura cu furnizorii de servicii medicale și vom colabora integrat cu celelalte instituții implicate în comandamentul de iarnă.

Totodată, vom asigura, atunci când se impune, facilitarea transferurilor pacienților critici intra și interjudețean, conform prevederilor legale”, au transmis reprezentanții DSP Alba.

