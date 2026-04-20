WhatsApp pregătește o nouă funcție de securitate: Alerte când cineva îți citește conversațiile și intră de pe alt telefon
WhatsApp pregătește o nouă funcție de securitate: Alerte când cineva îți citește conversațiile și intră de pe alt telefon
WhatsApp pregătește o nouă funcție de securitate gândită pentru momentul în care cineva îți poate accesa contul de pe un dispozitiv conectat fără să-ți dai seama. Funcția a fost observată în versiunea beta pentru Android 2.26.15.6 și ar urma să afișeze alerte despre activitatea dispozitivelor conectate.
Pe scurt, ideea este simplă: dacă folosești WhatsApp pe telefonul principal și, în același timp, apare activitate pe un alt dispozitiv conectat, aplicația te-ar putea avertiza imediat. Asta ar fi util mai ales în cazurile în care cineva a rămas logat pe WhatsApp Web sau pe un alt dispozitiv companion și îți poate vedea conversațiile fără să observi.
Cum ar urma să funcționeze
Potrivit informațiilor publicate de WABetaInfo, funcția este încă în dezvoltare și nu este disponibilă publicului larg. În forma actuală, ea ar avea rolul de a-i ajuta pe utilizatori să monitorizeze mai ușor activitatea dispozitivelor conectate, fără să mai intre constant în secțiunea Linked Devices pentru verificări manuale.
Un detaliu important este că alerta nu ar apărea de fiecare dată când folosești WhatsApp pe un dispozitiv conectat. Ea ar urma să fie declanșată doar atunci când sistemul detectează utilizare simultană, adică activitate în același timp pe telefonul principal și pe un alt device conectat. În plus, notificarea ar fi trimisă doar către dispozitivul principal.
De ce contează această schimbare
WhatsApp are deja suport pentru mai multe dispozitive conectate, iar asta a făcut aplicația mai comodă pentru desktop și companion devices, dar a adus și riscuri noi de confidențialitate. O astfel de alertă ar putea deveni o plasă de siguranță utilă, mai ales pentru utilizatorii care uită să se delogheze sau care vor să observe rapid un acces suspect.
Deocamdată nu există o dată oficială de lansare. Fiind vorba despre o funcție aflată în beta, totul depinde de testare și de eventualele modificări pe care Meta le va face înainte de lansarea publică. Până atunci, cea mai sigură metodă rămâne verificarea periodică a secțiunii Dispozitive conectate și delogarea imediată de pe orice device pe care nu îl recunoști.
