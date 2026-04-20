WhatsApp pregătește o nouă funcție de securitate: Alerte când cineva îți citește conversațiile și intră de pe alt telefon

Ioana Oprean

WhatsApp pregătește o nouă funcție de securitate: Alerte când cineva îți citește conversațiile și intră de pe alt telefon

WhatsApp pregătește o nouă funcție de securitate gândită pentru momentul în care cineva îți poate accesa contul de pe un dispozitiv conectat fără să-ți dai seama. Funcția a fost observată în versiunea beta pentru Android 2.26.15.6 și ar urma să afișeze alerte despre activitatea dispozitivelor conectate.

Pe scurt, ideea este simplă: dacă folosești WhatsApp pe telefonul principal și, în același timp, apare activitate pe un alt dispozitiv conectat, aplicația te-ar putea avertiza imediat. Asta ar fi util mai ales în cazurile în care cineva a rămas logat pe WhatsApp Web sau pe un alt dispozitiv companion și îți poate vedea conversațiile fără să observi.

Cum ar urma să funcționeze

Potrivit informațiilor publicate de WABetaInfo, funcția este încă în dezvoltare și nu este disponibilă publicului larg. În forma actuală, ea ar avea rolul de a-i ajuta pe utilizatori să monitorizeze mai ușor activitatea dispozitivelor conectate, fără să mai intre constant în secțiunea Linked Devices pentru verificări manuale.

Un detaliu important este că alerta nu ar apărea de fiecare dată când folosești WhatsApp pe un dispozitiv conectat. Ea ar urma să fie declanșată doar atunci când sistemul detectează utilizare simultană, adică activitate în același timp pe telefonul principal și pe un alt device conectat. În plus, notificarea ar fi trimisă doar către dispozitivul principal.

De ce contează această schimbare

WhatsApp are deja suport pentru mai multe dispozitive conectate, iar asta a făcut aplicația mai comodă pentru desktop și companion devices, dar a adus și riscuri noi de confidențialitate. O astfel de alertă ar putea deveni o plasă de siguranță utilă, mai ales pentru utilizatorii care uită să se delogheze sau care vor să observe rapid un acces suspect.

Deocamdată nu există o dată oficială de lansare. Fiind vorba despre o funcție aflată în beta, totul depinde de testare și de eventualele modificări pe care Meta le va face înainte de lansarea publică. Până atunci, cea mai sigură metodă rămâne verificarea periodică a secțiunii Dispozitive conectate și delogarea imediată de pe orice device pe care nu îl recunoști.

Actualitate

Vicepremierul Oana Gheorghiu: „Voi continua mandatul de a face curățenie în companiile de stat. Nu voi accepta șantajul PSD”

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 minute

în

20 aprilie 2026

De

Vicepremierul Oana Gheorghiu: „Voi continua mandatul de a face curățenie în companiile de stat. Nu voi accepta șantajul PSD” Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis luni, 20 aprilie 2026 că va continua, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, mandatul de a face curățenie în companiile de stat, menționând că nu va accepta în nicio clipă ‘„șantajul și […]

Citește mai mult

Actualitate

Burse pentru studenți 2026 | Bursele cu bani de la UE vor intra în conturi începând cu luna mai. Câți bani primesc tinerii

Ioana Oprean

Publicat

acum 38 de minute

în

20 aprilie 2026

De

Burse pentru studenți 2026 | Bursele cu bani de la UE vor intra în conturi începând cu luna mai. Câți bani primesc tinerii Aproximativ 10.000 – 15.000 de tineri vor putea primi burse de câte 925 de lei pe lună, începând din luna mai 2026, a anunțat ministrul Educației, în cadrul unei intervenții televizate. Recent, […]

Citește mai mult

Actualitate

VIDEO | „Nu este în discuție”. Președintele României, Nicușor Dan, spune că nu există nicio variantă prin care cota TVA să revină la 19%

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

20 aprilie 2026

De

„Nu este în discuție”. Președintele României, Nicușor Dan, spune că nu există nicio variantă prin care cota TVA să revină la 19% Revenirea cotei standard de TVA de la 21% la 19% în cazul schimbării premierului nu este luată în calcul, a anunțat Nicușor Dan.  Președintele României a precizat că taxa face parte din bugetul […]

Citește mai mult