Vremea de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026: Prognoza METEO pentru lunile decembrie și ianuarie
Cum va fi vremea de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026: Prognoza METEO pentru luna decembrie 2025 și ianuarie 2026
Vremea în săptămâna care include Crăciunul 22.12.2025 – 29.12.2025
Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, posibil uşor mai ridicate în regiunile vestice, dar şi mai coborâte în cele nord-estice
Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice şi sudestice, dar şi deficitar în cele nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.
Vremea de Anul Nou: Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026
Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile extracarpatice.
Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.
Citește și: Mesaje de Anul Nou 2026. Urari de Anul Nou. Felicitari de Anul nou. Mesaje de Revelion 2025-2026. Texte cu SMS-uri frumoase de Anul Nou 2026
Vremea la început de ianuarie: Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor
Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în regiunile extracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.
Vremea în luna ianuarie: Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026
Mediile valorilor termice se vor situa uşor sub cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor fi uşor excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale
