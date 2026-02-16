16-19 februarie 2026 | COD GALBEN de vreme rea în Alba și alte zone din țară: Răcire, precipitații mixte, strat de zăpadă, vânt și viscol, până joi
16-19 februarie 2026 | COD GALBEN de vreme rea în Alba și alte zone din țară: Răcire, precipitații mixte, strat de zăpadă, vânt și viscol, până joi
Meteorologii ANM au emis luni dimineața o informare meteo de vreme rea, valabilă în intervalul 16 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00. Începând de marți, vor fi în vigoare și două atenționări cod galben în mai multe județe.
Vremea se va răci, vor fi precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, ghețus, intensificări ale vântului, viscol.
Luni (16 februarie) vremea va deveni rece în Moldova, iar marți și în regiunile sudice, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra în general între -4 și 4 grade. Miercuri vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade.
Citește și: Cum va fi vremea în luna martie 2026: Prognoza meteo de la ANM pe săptămâni. Meteorologii nu exclud ninsorile și alternanțe între zile de primăvară și episoade bruște de ger
Temperaturile minime vor fi preponderent negative la nivelul întregii țări și se vor încadra, între -9 grade în estul Transilvaniei și în nordul Moldovei și 4 grade în sudul Banatului și pe litoral.
Marți (17 februarie), aria precipitațiilor se va extinde dinspre sud-vest și va cuprinde sudul, estul și local centrul țării. La început vor fi precipitații mixte în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Transilvania și Moldova, precum și la munte, apoi în noaptea de marți spre miercuri vor predomina ninsorile.
Se va depune strat de zăpadă în medie de 5…15 cm și local de 20…30 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp și local de peste 25 l/mp. Izolat vor fi condiții de polei și ghețuș.
Vântul va avea intensificări în noaptea de luni spre marți și marți în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar din seara zilei de marți în cea mai mare parte a țării cu viteze la rafală în general de 45…65 km/h. În sud și sud-est temporar va fi viscol și vizibilitatea scăzută.
COD GALBEN 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 14:00
În intervalul menționat, în sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei vor fi precipitații însemnate cantitativ. Ziua vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare) în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova. Noaptea vor predomina ninsorile.
Se vor acumula cantități de precipitații de 25…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…30 cm. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m.
COD GALBEN 17 februarie, ora 22:00 – 18 februarie, ora 14:00
În Carpații Meridionali și de Curbură vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70…90 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…20 cm (echivalent în apă de 15…25 l/mp).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Scumpire EXPLOZIVĂ a energiei electrice: Rata anuală a inflației, în continuare aproape de 10%. Date INS
Scumpire EXPLOZIVĂ a energiei electrice: Rata anuală a inflației, în continuare aproape de 10% Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). În luna decembrie 2025, comparativ cu luna decembrie 2024, rata anuală a inflaţiei a fost 9,7%. „Indicele preţurilor […]
FOTO | Principalul suspect în cazul morții lui Gheorghe Chindriș, fostul director Cupru Min, a fost ARESTAT preventiv pentru 30 de zile
Principalul suspect în cazul morții lui Gheorghe Chindriș, fostul director Cupru Min, a fost ARESTAT preventiv pentru 30 de zile Principalul suspect în cazul morții lui Gheorghe Chindriș a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Citește și: Detalii ȘOCANTE din ancheta privind moartea lui Gheorghe Chindriș: Fostul director Cupru Min, lovit în cap cu […]
VIDEO | Imagini SPECTACULOASE pe autostrada A1 Sibiu-Piteşti: A început construcţia tunelului Boiţa-Cornetu, cel mai dificil tronson
Imagini SPECTACULOASE pe autostrada A1 Sibiu-Piteşti: A început construcţia tunelului Boiţa-Cornetu, cel mai dificil tronson Încep lucrările la cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu-Piteşti, mai exactla noul tunel de pe Secţiunea Boiţa-Cornetu, a anunţat, sâmbătă, 14 februarie 2026, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. „Încep lucrările la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
16-19 februarie 2026 | COD GALBEN de vreme rea în Alba și alte zone din țară: Răcire, precipitații mixte, strat de zăpadă, vânt și viscol, până joi
16-19 februarie 2026 | COD GALBEN de vreme rea în Alba și alte zone din țară: Răcire, precipitații mixte, strat...
Scumpire EXPLOZIVĂ a energiei electrice: Rata anuală a inflației, în continuare aproape de 10%. Date INS
Scumpire EXPLOZIVĂ a energiei electrice: Rata anuală a inflației, în continuare aproape de 10% Rata anuală a inflaţiei în luna...
Știrea Zilei
Primarul din Alba Iulia explică de ce este necesar împrumutul de până la 30 de milioane de euro prin emiterea de obligațiuni municipale: „Este o decizie strategică”
Primarul din Alba Iulia explică de ce este necesar împrumutul de până la 30 de milioane de euro prin emiterea...
ACCIDENT rutier DN14A: Un șofer din Alba s-a răsturnat în afara carosabilului. O fetiță de 9 ani și o femeie au ajuns la spital
ACCIDENT rutier DN14A: Un șofer din Alba s-a răsturnat în afara carosabilului. O fetiță de 9 ani și o femeie...
Curier Județean
ITM Alba: AMENZI de 11.500 de lei și 36 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 9-13 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 11.500 de lei și 36 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 9-13 februarie 2026:...
Dosar penal pentru un bărbat de 48 de ani, din Blaj: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0.62 mg/l, iar la spital a refuzat recoltarea de mostre biologice
Dosar penal pentru un bărbat de 48 de ani, din Blaj: A fost prins la volan cu o alcoolemie de...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic partid de pe scena politică!
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic...
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de...
Opinii Comentarii
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă. Ce nu este bine să faci în această perioadă
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă Începând cu 20 februarie, creştinii ortodocşi intră în Săptămâna Albă sau ”Săptămâna brânzei”. În...
Mesaje amuzante de Valentine`s Day. MESAJELE care aduc ZÂMBETUL pe buzele PERSOANEI IUBITE
Mesaje haioase de Valentine`s Day 2026 • Texte şi declaraţii de dragoste amuzante de ziua îndrăgostiţilor Simțul umorului a fost...