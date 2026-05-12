Abonament „Plus” la WhatsApp: Ce conțin funcțiile noi pentru utilizatorii care plătesc

Meta testează WhatsApp Plus, un abonament cu plată dedicat utilizatorilor de iPhone, care oferă teme personalizate, stickere animate și opțiuni suplimentare pentru organizarea conversațiilor.

După mai bine de un deceniu în care WhatsApp și-a păstrat statutul de aplicație gratuită și simplă de mesagerie, compania pare pregătită să schimbe această strategie prin introducerea unui serviciu bazat pe abonament.

Noul pachet, denumit WhatsApp Plus, este disponibil momentan pentru un număr restrâns de utilizatori de iPhone care folosesc cea mai recentă versiune a aplicației descărcată din App Store, potrivit Adevărul.

Lista beneficiilor incluse în abonamentul WhatsApp Plus pare mai degrabă axată pe personalizare vizuală decât pe funcții cu adevărat utile. În primul rând, abonații primesc 18 culori de accent care înlocuiesc tema verde emblematică a aplicației, scrie Digital Trends.

În plus, utilizatorii pot alege dintre 14 iconițe alternative pentru ecranul principal. Alte avantaje includ pachete premium de stickere animate, 10 tonuri exclusive pentru apeluri și posibilitatea de a fixa până la 20 de conversații, față de limita actuală de trei — singura funcție care ar putea avea un real impact practic.

Mai mult, abonații pot aplica teme și tonuri de notificare uniforme pentru liste întregi de conversații. Cu toate acestea, experiența de bază a WhatsApp rămâne neschimbată, inclusiv mesajele criptate end-to-end, apelurile, videoclipurile și actualizările de status.

Pe piețele europene, abonamentul are un preț de aproximativ 2,49 euro pe lună. Tarifele pentru Statele Unite nu au fost încă anunțate, însă acestea ar putea varia între 2,49 și 2,99 dolari pe lună (aproximativ 11–13 lei).

În funcție de regiune, utilizatorii eligibili ar putea beneficia și de o perioadă de testare gratuită, de o săptămână sau o lună.

Deocamdată, abonamentul WhatsApp Plus este facturat lunar prin App Store. În prezent, conturile WhatsApp Business nu au acces la acest serviciu, deși tocmai această categorie de utilizatori ar fi cea mai predispusă să plătească pentru funcții premium.

