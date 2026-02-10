Voucherele de vacanță 2026 | Pragul de venit scade la 6.000 de lei. Cine va mai putea beneficia de ele
Voucherele de vacanță 2026 | Pragul de venit scade la 6.000 de lei. Cine va mai putea beneficia de ele
Regulile pentru voucherele de vacanță se schimbă din nou, iar pragul de venit scade: doar bugetarii cu salarii nete de până la 6.000 de lei mai pot primi tichete, față de 8.000 de lei până acum.
Valoarea rămâne aceeaşi – 800 de lei, dar – o schimbare importantă- dispare obligația contribuției proprii. Astfel, beneficiarii nu mai sunt obligați să plătească încă 800 de lei pentru a putea folosi voucherele la pachetele turistice.
Pentru anul 2026, regulile s-au schimbat iar. Doar cei care au salariul până în 6.000 de lei, vor primi vouchere de vacanţă în valoare de 800 de lei, dar fără obligaţia de a acoperi diferenţa până la 1600 de lei.
Începând cu 1 ianuarie 2026, sistemul de vouchere de vacanță pentru angajații din sectorul public din România a fost a fost actualizat semnificativ prin Legea nr. 141/2025 și revizuirea Ordonanței de Urgență nr. 8/2009. Conform noilor reglementări, instituțiile publice vor acorda anual vouchere în valoare de 800 de lei, pentru personalul cu salarii de bază lunare nete de până la 6.000 de lei.
Doar bugetarii cu salarii de până la 6.000 de lei mai primesc tichete
Comparativ cu anul 2025, nu mai există obligația contribuției proprii pentru utilizarea voucherelor, ceea ce înseamnă că angajații nu mai trebuie să achite diferența până la 1.600 de lei pentru pachetele turistice.
Valoarea voucherelor rămâne 800 de lei, acordate pe suport electronic (card de vacanță).
Programul de vouchere de vacanță este destinat angajaților din instituțiile publice, în limita bugetelor aprobate, incluzând personalul din administrația publică centrală și locală, cadrele didactice și personalul universitar de stat, personalul din sistemul public de sănătate, angajații din structurile de ordine publică, apărare și siguranță națională, precum și personalul contractual din instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sursa de finanțare.
Fiecare instituție publică distribuie voucherele conform bugetelor și procedurilor interne, iar acestea pot fi folosite integral pentru achiziția de servicii turistice interne, fără nicio contribuție financiară din partea angajatului. Angajații din mediul privat nu sunt beneficiari ai programului finanțat din fonduri publice, însă pot primi vouchere ca beneficiu extrasalarial, la decizia angajatorului, conform Codului Fiscal.
Noile reguli urmăresc să facă programul mai transparent și ușor de monitorizat, concentrând beneficiile asupra angajaților cu venituri mai mici și stimulând turismul intern.
