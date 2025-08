Vouchere pentru alimente 2025 | Întârzieri la plata primei tranșe de 125 lei. Cardurile sociale, alimentate cu bani integral până la sfârșitul anului

Programul „Sprijin pentru România”, ce constă în acordarea de vouchere sociale, este un ajutor neprețuit pentru mai bine de 2 milioane de români cu venituri mici. Cu toate că programul este funcțional, foarte mulți beneficiari ai celor 125 de lei, se plâng că de câteva luni nu le-au intrat niciun ban pe card.

Vouchere sociale 2025

Prima încărcare a cardurilor a fost programată pentru luna iunie 2025, însă au avut loc întârzieri uriașe, existând persoane care nu au mai primit ajutorul de câteva luni buni. Cu toate acestea, există și persoane vulnerabile care au primit cei 125 de lei pe cardurile sociale, iar ministrul Dragoș Pîslaru a anunțat și când va fi virată a doua tranșă de bani pe cardurile sociale, dar și prima tranșă, pentru persoanele care nu au beneficiat de ea în iunie.

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a menționat că plățile pe carduri au întârziat pentru că guvernul precedent a cheltuit sume uriașe de bani în 2024, iar actualul guvern a fost nevoit să ceară ajutorul Comisiei pentru a putea suplimenta plățile.

Ministrul Dragoș Pîslaru a declarat că există resurse pentru plata celor două tranșe de 125 de lei. Mai mult de atât, acesta a adăugat că se ia în calcul ca banii să fie virați pe cardurile sociale până la sfârșitul anului 2025.

Cardurile sociale nu vor fi încărcate cu suma de 125 de lei în luna august, deoarece pe parcursul acestei luni se va finaliza „definitivarea cadrului legislativ după care prima tranșă ar trebui să fie foarte rapidă, tocmai din motivele pe care le-am spus, existând poate o diferență de 10% persoane care au intrat în acest grup țintă”, așa cum a explicat Dragoș Pîslaru.

În urmă cu un an, românii vulnerabili primeau un sprijin total de 1.500 de lei pe an, bani care făceau parte din programul Sprijin pentru România. Această formă de sprijin a fost menită să susțină persoanele cu venituri reduse, pensionarii cu pensii sub un anumit prag, familiile cu venituri mici, persoanele cu dizabilități etc. Voucherele de alimente – pentru mese calde și alimente – erau încărcate cu suma de 250 de lei odată la două luni. Programul continuă și în acest an, însă cu anumite modificări.

Ce se întâmplă cu voucherele de alimente în 2025

În anul 2025, aproximativ 2,5 milioane de români vor primi vouchere sociale. Banii pe voucherele de alimente vor fi încărcați electronic doar de două ori pe an – în loc de 6 tranșe ca până acum. Prima tranșă de bani a fost deja virată românilor – în luna iunie. Diferit de anii anteriori, românii vulnerabili primesc acum doar 125 de lei o de două ori pe an. A doua tranșă de bani este programată să fie virată pe carduri în luna decembrie.

”În perioada 2022-2023 s-au cheltuit 580 de milioane de euro, iar în 2024 încă 300 de milioane. Practic, toți banii au fost consumați. A trebuit să găsim resurse suplimentare din alte operațiuni pentru a asigura măcar aceste două tranșe de 125 de lei”, a explicat ministrul Dragoș Pîslaru la Antena 3.

Cine benficiază de vouchere alimentare

Cardurile sociale pot fi folosite timp de 12 luni din momentul încărcării. Persoanele vulnerabile pot folosi cei 125 de lei pentru a achiziționa alimente de bază și mese calde de la comercianții parteneri. Cardurile sociale nu pot fi folosite pentru a achiziționa alcool, țigări sau produse nealimentare.

Programul „Sprijin pentru România” este finanțat din fonduri europene, iar pentru întreaga perioadă de desfășurare a programului a fost alocat un buget de 865 de milioane de euro în total. Pe parcursul anilor 2022 și 2023, România a folosit circa 580 de milioane de euro din acești bani, în timp ce în anul 2024 s-au folosit 300 de milioane de euro din aceste fonduri.

Ministrul Dragoș Pîslaru a explicat în toți banii pentru perioada de desfășurare a programului „Sprijin pentru România”, 2021-2027, au fost cheltuiți. Pentru a face plata cardurilor sociale, actualul guvern a fost nevoit să suplimenteze bugetul din alte operațiuni. „Practic, în anul acesta, ce a fost nevoie a fost să suplimentăm bugetul din alte operațiuni ca să putem să ne asigurăm că avem resurse măcar pentru aceste plăți, pe cardurile care au aceste plăți de 125 de lei de două ori pe an prinse în legislație pentru categoriile cele mai vulnerabile din România”, a menționat Dragoș Pîslaru

Programul „Sprijin pentru România” a suferit transformări majore în anul 2025, cei afectați de toate modificările aduse proiectului fiind persoanele vulnerabile care beneficiază de cardurile sociale. În anul 2024, beneficiarii cardurilor sociale primeau șase tranșe de 250 de lei. În anul 2025, cardurile sociale vor fi încărcate de două ori pe an, cu suma de 125 de lei la fiecare șase luni.

Cardurile pentru alimente și mese calde pot fi folosite exclusiv în magazinele partenere. Utilizarea fondurilor în alte scopuri sau retragerea de numerar nu este permisă. Banii de pe cardul electronic au o valabilitate de 12 luni din momentul în care au fost încărcate.

Pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani care primesc indemnizație socială;

Persoanele cu handicap care se încadrează în pragul de venit stabilit;

Familiile și persoanele singure care primesc ajutor de incluziune;

Beneficiarii de ajutor pentru familia cu copii acordat conform Legii nr. 196/2016;

Persoanele aflate temporar în situații critice, stabilite în urma anchetelor sociale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI