Vouchere de vacanță mai mari în extrasezon. Milioane de români vor primi banii pe card

Voucherele de vacanţă vor fi acordate pe card, renunţându-se la variantele pe hârtie, iar pentru lunile de extrasezon, aprilie, mai, octombrie şi noiembrie ar putea fi acordate vouchere cu o valoare mai mare, de 2.080 de lei, potrivit lui Adrian Voican, vicepreşedinte al Federaţiei asociaţiilor de promovare turistică din Romania.

„Voucherele de vacanţă – pe care eu le consider un plan Marshall al turismului românesc – am cerut şi ministrulului Bogdan Trif (ministrul Turismului, n.r.) a promis că va consfinţi printr-o ordonanţă de urgenţă prelungirea aplicării lor dincolo de 2020, chiar pentru 5 sau 10 ani. Am mai stabilit că cele 4 luni de extrasezon care vor beneficia de vouchere cu valoare mai mare, respectiv 2080 lei, vor fi aprilie, mai, octombrie şi noiembrie. Şi că acordarea lor se va face pe card, renunţându-se la variantele pe hârtie”, scrie Voican pe pagina sa de Facebook.

În carul întâlnirii de la Ministerul Turismului s-a votat şi pentru adoptarea unei scheme de ajutor de minimis pentru agenţiile de turism care aduc turişti străini minim 5 nopţi în România, respectiv 50 euro/turist.

Alt subiect de discuţie a vizat lista târgurilor la care România va avea stand în 2020 şi o schemă de ajutor de minimis pentru participanţii la târgurile internaţionale.

„Am discutat despre necesitatea de a introduce noi tipuri de investiţii finanţate de minister şi am propus, printre altele, ca alături de parcări şi toalete în proximitatea obiectivelor turistice, să avem amenajate punctele de bellevue, de unde turiştii adoră să facă poze şi filmuleţe”, arată sursa citată.

Potrivit lui Adrian Voican, ministrul Turismului a promis că întâlnirile CCT vor fi mai structurate, mai predictibile, o dată pe trimestru, iar votul va fi mai mult decât o simplă formalitate consultativă.

El a explicat, într-o emisiune la Antena 3 difuzată în 7 septembrie, că pe acest nou sistem românii vor putea să opteze. Cei care vor să meargă pe toată perioada anului cu voucherele de vacanţă vor avea la dispoziţie 1.450 de lei, iar cei care vor dori să meargă „în celelalte luni mai sensibile datorită condiţiilor meteo”, respectiv în lunile de toamnă sau primăvară, când este mai complicat inclusiv pentru cei din industrie, atunci suma pentru aceste patru luni o să fie de 2.080 lei.

sursa: capital.ro