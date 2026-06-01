FOTO | „Carnavalul de la Limba – Noaptea Pricolicilor”, la a 20-a ediție: Cei mici s-au costumat în personaje colorate de Ziua Copilului. Aprinderea focului lui Zamolxis va avea loc în această seară

Bogdan Ilea

„Carnavalul de la Limba – Noaptea Pricolicilor”, la a 20-a ediție: Cei mici s-au costumat în personaje colorate de Ziua Copilului. Aprinderea focului lui Zamolxis va avea loc în această seară

Astăzi, 1 iunie 2026, satul Limba, din comuna Ciugud, este în sărbătoare pentru o nouă ediție a carnavalului „Noaptea Pricolicilor”.

Ajuns la cea de-a 20-a ediție, evenimentul este o întâlnire tradițională a comunității, dedicată în special celor mici. Organizatorii au promis o acțiune cu magie, zâmbete, surprize, dar și o adevărată lecție de istorie „pe viu”.

Programul a cuprins: Întâlnirea participanților la biserică pentru slujba de mulțumire, deplasarea alaiului de sărbătoare către parc, însoțit de trupa de daci, Carnavalul Pricolicilor: defilarea în costume și premierea celor mai creative ținute, Atelier de fierărie dacică și prezentare de costume și arme cu Emanuel Bezeriță (KOMAKIZA), Teatru de păpuși cu Trupa Lizuca Alba Iulia – spectacolul „Chichidam și Michidam”, Magicianul Costel, jocuri interactive-distractive și tobogan gonflabil.

Evenimentele rămase de la „Noaptea Pricolicilor” sunt:

  • 21:00 – Aprinderea focului lui Zamolxis
  • 21:30 – Petrecerea continuă în spiritul carnavalului!

FOTO: Satul Limba Ciugud (Facebook)

VIDEO | Parada modei pentru copii de Ziua Copilului 2026 la Alba Iulia: Cei mici au cucerit publicul cu stil și atitudine

Parada modei pentru copii de Ziua Copilului 2026 la Alba Iulia: Cei mici au cucerit publicul cu stil și atitudine Ziua Copilului la Alba Iulia a inclus și o paradă de modă pentru cei mici, unde protagoniștii au cucerit publicul cu stil și atitudine, la ora 18:00, la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina.

FOTO | Turneu de fotbal pentru tinerii din Alba Iulia: Peste 10 echipe au participat la concursul organizat de Clubul de Tineret al Parohiei Cuvioasa Paraschiva

Turneu de fotbal pentru tinerii din Alba Iulia: Peste 10 echipe au participat la concursul organizat de Clubul de Tineret al Parohiei Cuvioasa Paraschiva Young Life, Clubul de Tineret al Parohiei Cuvioasa Paraschiva din Alba Iulia, a organizat weekendul trecut, pe data de 30 mai 2026, un turneu de fotbal pentru tinerii din parohie și

FOTO | Patru elevi din Alba au participat la etapa națională a Concursului Național „Made for Europe” – 2026: ,,Sincere felicitări pentru implicarea, creativitatea și dedicarea demonstrate”

Patru elevi din Alba au participat la etapa națională a Concursului Național „Made for Europe" – 2026: ,,Sincere felicitări pentru implicarea, creativitatea și dedicarea demonstrate" Etapa națională a Concursului Național „Made for Europe" – 2026 s-a desfășurat, în perioada 13-17 mai 2026, la Deva, județul Hunedoara. Peste 120 de elevi din 40 de județe ale

