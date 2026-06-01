FOTO | „Carnavalul de la Limba – Noaptea Pricolicilor”, la a 20-a ediție: Cei mici s-au costumat în personaje colorate de Ziua Copilului. Aprinderea focului lui Zamolxis va avea loc în această seară
Astăzi, 1 iunie 2026, satul Limba, din comuna Ciugud, este în sărbătoare pentru o nouă ediție a carnavalului „Noaptea Pricolicilor”.
Ajuns la cea de-a 20-a ediție, evenimentul este o întâlnire tradițională a comunității, dedicată în special celor mici. Organizatorii au promis o acțiune cu magie, zâmbete, surprize, dar și o adevărată lecție de istorie „pe viu”.
Programul a cuprins: Întâlnirea participanților la biserică pentru slujba de mulțumire, deplasarea alaiului de sărbătoare către parc, însoțit de trupa de daci, Carnavalul Pricolicilor: defilarea în costume și premierea celor mai creative ținute, Atelier de fierărie dacică și prezentare de costume și arme cu Emanuel Bezeriță (KOMAKIZA), Teatru de păpuși cu Trupa Lizuca Alba Iulia – spectacolul „Chichidam și Michidam”, Magicianul Costel, jocuri interactive-distractive și tobogan gonflabil.
Evenimentele rămase de la „Noaptea Pricolicilor” sunt:
- 21:00 – Aprinderea focului lui Zamolxis
- 21:30 – Petrecerea continuă în spiritul carnavalului!
FOTO: Satul Limba Ciugud (Facebook)
