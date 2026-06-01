ACCIDENT rutier GRAV pe DN 1: 15 persoane, implicate. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
Planul Roșu de Intervenție a fost activat în județul Sibiu, în această după-amiază, 1 iunie 2026, în urma unui grav accident rutier produs pe DN 1, la ieșirea din Avrig spre Bradu.
Din primele informații, 15 persoane sunt implicate în carambolul în care au fost avariate 4 autoturisme, la fața locului fiind mobilizate de urgență numeroase echipaje SMURD, SAJ și autospeciale de stingere.
ISU Sibiu intervine de urgență pe DN 1 la ieșirea din Avrig spre Bradu la un accident rutier.
La fața locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o ambulanță SAJ, o autospecială de stingere și una de primă intervenție.
Din primele informații în accident sunt implicate 4 mașini și mai multe persoane.
În aceste momente forțele au ajuns la fața locului și se efectuează evaluarea medicală a persoanelor implicate.
Misiunea este în desfășurare, revin cu date.
UPDATE ISU Sibiu
În urma primei evaluări de la fața locului, a-a constatat ca sunt implicate în accident 15 persoane.
La nivelul județului sibiu se activează Planul Roșu de Intervenție.
Forțele de la fața locului sunt suplimentate cu încă o ambulanță SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple.
Traficul este blocat complet.
