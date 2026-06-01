FOTO: Cupa Nicușor Marcu 2026, „The Golden Road”, mai mult decât un eveniment sportiv! LPS-CSU Alba Iulia, locul secund la Under 16, Ingrid Baicon Ciban și Karina Onea – în echipa ideală

Cupa Nicușor Marcu 2026, „The Golden Road”, mai mult decât un eveniment sportiv în Cetatea Marii Uniri! LPS-CSU Alba Iulia, locul secund la Under 16, Ingrid Baicon Ciban și Karina Onea – în echipa ideală

Cupa „Nicușor Marcu 2026”, ediția a cincea, „The Golden Road”, a fost mai mult decât un eveniment sportiv. Competiția a însemnat pasiune și suflet strânse în 4 zile, zeci de meciuri, sute de participanți și mii de emoții, iar orgabizatorii merită felicitări depline.

Organizat în memoria fostului antrenor și director al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, prof. Nicușor Marcu, evenimentul a devenit un simbol al pasiunii pentru baschet, al formării tinerilor și al colaborării între generații.

O compeție de baschet, ajunsă la ediție aniversară, „The Golden Road”, este în acest an parte din “Alba Iulia-Capitala Tineretului 2026”, eveniment dedicat tinerilor și comunității

Cupa “Nicușor Marcu” – 2026, Alba Iulia – The Golden Road a fost despre mai mult decât baschet. A fost despre oameni, comunitate, educație, prietenii, dezvoltare și despre drumul pe care fiecare tânăr sportiv îl construiește pas cu pas.

La Under 16, LPS-CSU Alba Iulia a terminat pe locul secund (antrenor Valentin Urian), iar Ingrid Baicon Ciban și Karina Onea au fost incluse în echipa ideală. La mini baschet LPS Alba Iulia a fost pe treapta a treia a podiumului, iar Irina Damian a prins „best five”.

„Mulțumim jucătoarelor, antrenorilor, părinților, arbitrilor, voluntarilor, partenerilor și tuturor celor care au ales să fie parte din această poveste. Fiecare a contribuit la ceea ce a însemnat această ediție aniversară. Ne dorim ca fiecare participant să plece de la Alba Iulia cu amintiri frumoase, experiențe valoroase și inspirația de a continua propriul său Golden Road. Ne revedem la următoarea ediție. Până atunci, continuați să visați, să munciți și să credeți în drumul vostru”, a transmis aiudeanca Andreea Fleșer, sufletul organizării. Au ținut cursuri educative Marcel Țenter, Sebestian Ionescu, Ciprian Stoica, Paul Haj și Alexandru Baksci (a lipsit, din motive obiective Levente Polgar)

Best Five-ul a turneului, categoria Under 16 Feminin; Bianca Boicu (MP Sport Timișoara), Baicon Ingrid (LPS-CSU Alba Iulia), Ayanna Mari-Mohl (MP Timișoara)m Onea Karina (LPS CSU Alba Iulia), Theea Bross (Corona Brașov),

Best Five-ul turneului de mini-baschet: Samoilă Alexandra (Tg.Secuiesc), Bucin Sonia Elena (Reghin), Nagy Briana (Reghin), Richard Ava (ACS Smart Cluj Napoca), Damian Irina (LPS Alba Iulia).

Clasament, la Under 16: 1. CSM Corona Brașov, 2. ⁠LPS Alba Iulia, 3. ⁠ABC Hoops Brașov, 4. ⁠MP Sport Timișoara, 5. ⁠ACS Smart Basketball Team Cluj Napoca, 6. ⁠CSȘ Sibiu;

Mini Baschet: 1. LT Lucian Blaga Reghin, 2. C.N Nagy Mozes Withe Wolves Tg.Seguiesc, 3. ⁠LPS Alba Iulia, 4. ⁠ACS Smart Basketball Team Cluj Napoca, 5. CSȘ Bega Timișoara, 6. ABC Hoops Brașov, 7. ⁠ACS Flash Basketball Zone Aiud, 8. Sirius Tg.Mureș

sursa foto: bgd.production

