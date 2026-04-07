Vopsea de ouă cu până la 11 aditivi alimentari, pe piața din România: Semnalul de alarmă tras de InfoCons înainte de Paște 2026

Bogdan Ilea

Un studiu pe baza etichetelor produselor tip vopsea de ouă care se regăsesc pe piața din România a fost realizat de InfoCons, cu ocazia Sărbătorilor de Paște din 2026. În total, au fost analizate 62 de produse.

Care sunt distribuitorii / producătorii produselor tip vopsea de ouă care au făcut obiectul studiului InfoCons Protecția Consumatorilor:

  • Oetker RO SRL, având brandurile Alex, Carmin și Gallus
  • Secom Onix Impex SRL, având brandul Take
  • Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG, având brandul Heitmann
  • Metma JSC
  • Jumbo EC. R. SRL, având brandul Metma

Care este numericul de aditivi alimentari / E-uri folosiți în vopseaua de ouă

  • 100% din produse au în compoziție E-uri (aditivi alimentari)

Numericul de aditivi alimentari variază între 1–11:

  • 3,23% din produse au în compoziție 11 E-uri
  • 12,90% din produse au în compoziție 10 E-uri
  • 8,06% din produse au în compoziție 9 E-uri
  • 17,75% din produse au în compoziție 8 E-uri
  • 3,23% din produse au în compoziție 7 E-uri
  • 19,35% din produse au în compoziție 6 E-uri
  • 3,23% din produse au în compoziție 5 E-uri
  • 12,90% din produse au în compoziție 4 E-uri
  • 8,06% din produse au în compoziție 3 E-uri
  • 8,06% din produse au în compoziție 2 E-uri
  • 3,23% din produse au în compoziție 1 aditiv alimentar
  • 6 E-uri reprezintă media numericului de aditivi alimentari

Din punctul de vedere al produselor care conțin aditivi alimentari regăsiți frecvent, situația se prezintă astfel:

  • 69,35% dintre produsele studiate au avut în componență acid lactic (E270);
  • 61,29% dintre produsele studiate au avut în componență azorubină (E122);
  • 58,06% dintre produsele studiate au avut în componență acid citric (E330).

Ce gramaj au produsele de tip vopsea de ouă și capacitatea de vopsire

Produsele studiate s-au găsit sub formă de vopsea lichidă, vopsea praf sau gel, iar cantitățile au fost cuprinse între 3 g și 40 g.

Capacitatea de vopsire a fost cuprinsă între 10 și 60 de ouă.

În urma centralizării datelor, s-a observat și în acest an o diferență foarte mică între gramaj, dar o diferență mare în ceea ce privește capacitatea de vopsire.

De pildă:

  • cu 5 g de vopsea de ouă se pot vopsi 10 ouă, în timp ce cu doar 6 g de vopsea de ouă se pot vopsi 30 de ouă. Astfel, cu o diferență de un gram, vopsim cu 200% mai multe ouă.
  • cu 3 g de vopsea de ouă se pot vopsi 60 de ouă, în timp ce cu 4 g de vopsea de ouă se pot vopsi 15 ouă. Astfel, cu o diferență de 1 g, vopsim cu 81,25% mai puține ouă. Asta înseamnă fie că vopseaua din cazul 2 e mai slabă, fie că ouăle sunt vopsite mai intens, consumând mai multă vopsea per ou.

