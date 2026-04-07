Vopsea de ouă cu până la 11 aditivi alimentari, pe piața din România: Semnalul de alarmă tras de InfoCons înainte de Paște 2026
Un studiu pe baza etichetelor produselor tip vopsea de ouă care se regăsesc pe piața din România a fost realizat de InfoCons, cu ocazia Sărbătorilor de Paște din 2026. În total, au fost analizate 62 de produse.
Care sunt distribuitorii / producătorii produselor tip vopsea de ouă care au făcut obiectul studiului InfoCons Protecția Consumatorilor:
- Oetker RO SRL, având brandurile Alex, Carmin și Gallus
- Secom Onix Impex SRL, având brandul Take
- Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG, având brandul Heitmann
- Metma JSC
- Jumbo EC. R. SRL, având brandul Metma
Care este numericul de aditivi alimentari / E-uri folosiți în vopseaua de ouă
Numericul de E-uri / aditivi alimentari pentru produsele tip vopsea de ouă variază între 1–11:
- 100% din produse au în compoziție E-uri (aditivi alimentari)
Numericul de aditivi alimentari variază între 1–11:
- 3,23% din produse au în compoziție 11 E-uri
- 12,90% din produse au în compoziție 10 E-uri
- 8,06% din produse au în compoziție 9 E-uri
- 17,75% din produse au în compoziție 8 E-uri
- 3,23% din produse au în compoziție 7 E-uri
- 19,35% din produse au în compoziție 6 E-uri
- 3,23% din produse au în compoziție 5 E-uri
- 12,90% din produse au în compoziție 4 E-uri
- 8,06% din produse au în compoziție 3 E-uri
- 8,06% din produse au în compoziție 2 E-uri
- 3,23% din produse au în compoziție 1 aditiv alimentar
- 6 E-uri reprezintă media numericului de aditivi alimentari
Din punctul de vedere al produselor care conțin aditivi alimentari regăsiți frecvent, situația se prezintă astfel:
- 69,35% dintre produsele studiate au avut în componență acid lactic (E270);
- 61,29% dintre produsele studiate au avut în componență azorubină (E122);
- 58,06% dintre produsele studiate au avut în componență acid citric (E330).
Ce gramaj au produsele de tip vopsea de ouă și capacitatea de vopsire
Produsele studiate s-au găsit sub formă de vopsea lichidă, vopsea praf sau gel, iar cantitățile au fost cuprinse între 3 g și 40 g.
Capacitatea de vopsire a fost cuprinsă între 10 și 60 de ouă.
În urma centralizării datelor, s-a observat și în acest an o diferență foarte mică între gramaj, dar o diferență mare în ceea ce privește capacitatea de vopsire.
De pildă:
- cu 5 g de vopsea de ouă se pot vopsi 10 ouă, în timp ce cu doar 6 g de vopsea de ouă se pot vopsi 30 de ouă. Astfel, cu o diferență de un gram, vopsim cu 200% mai multe ouă.
- cu 3 g de vopsea de ouă se pot vopsi 60 de ouă, în timp ce cu 4 g de vopsea de ouă se pot vopsi 15 ouă. Astfel, cu o diferență de 1 g, vopsim cu 81,25% mai puține ouă. Asta înseamnă fie că vopseaua din cazul 2 e mai slabă, fie că ouăle sunt vopsite mai intens, consumând mai multă vopsea per ou.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
