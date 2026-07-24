Volei Alba Blaj, un nou transfer: extrema Sabine Haewegene, internațională din Franța
Volei Alba Blaj, vicecampioana României, un nou transfer: extrema Sabine Haewegene, internațională din Franța
Volei Alba Blaj, un nou transfer: extrema Sabine Haewegene, internațională din Franța
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Sabine Haewegene (32 ani, 1,80 m, foto stânga), este componentă a naționalei Franței, cu care a câștigat Liga Europeană (în 2022). Născută în Noua Caledonie, a evoluat în ultimii patru ani la Volley-Ball Club Chamalières, după ce anterior, a mai jucat la CSM Clamart și Évreux Volley-Ball.
Gruparea din Alba își conturează lotul pentru sezonul următor: *Ioana Mănăilă (21 ani, CSM Lugoj), Alexandra Botezat (27 ani, Italia), Viktoria Trcol, Bianca Grama – centri; *Vittoria Piani – universal; *Diana Vereș – libero; *Kenya Malachias (Brazilia, 25 de ani), Gretell Moreno (Cuba, 28 ani) – coordonatoare; *extreme: Nelmaira Váldez (Venezuela, 34 de ani, Fluminense FC, Brazilia), Sabine Haewegene (Franța)
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